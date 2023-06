Biscotto o non biscotto? Questa è la domanda che i tifosi azzurri si pongono in queste ore, in attesa del calcio di inizio di Italia-Norvegia, partita valida per gli Europei Under 21. Spiegazione: la Nazionale di Paolo Nicolato punta al passaggio del turno per arrivare ai quarti di finale. Per farlo potrebbe non bastare vincere. Infatti, se la Svizzera dovesse battere la Francia 3-2 o con un punteggio superiore, gli Azzurrini sarebbero eliminati, a vantaggio di elvetici e transalpini. E lo sarebbero anche nel caso in cui sconfiggessero la Norvegia.

Dunque, vincere potrebbe non bastare. Detto ciò, per l’Italia potrebbe essere sufficiente anche un pareggio con la Norvegia, qualora la Svizzera non dovesse battere la Francia, o addirittura una sconfitta con non oltre i due gol di scarto (a quel punto sarebbe premiata dalla classifica avulsa).

In definitiva, meglio non fare troppi calcoli e concentrarsi sul match contro i norvegesi, per non avere rimpianti e giocarsi fino in fondo le possibilità di raggiungere i quarti di finale, da giocare sabato 1 luglio contro la Spagna.

L’Italia è attualmente seconda nel gruppo D. In palio non c’è soltanto il passaggio dalla fase a gironi ai quarti di finale, ma anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.L’Europeo garantisce tre posti (Francia e Inghilterra sono qualificate di diritto): le due finaliste più una perdente in semifinale, da definire con uno spareggio.

Italia-Norvegia Under 21 sarà trasmessa oggi in diretta su Rai1, con calcio di inizio alle ore 20.45, con telecronaca di Luca De Capitani e Katia Serra e gli interventi a bordocampo di Andrea Riscassi. Il pre (dalle 20.35) e post partita sarà condotto dal presentation studio, allestito sul prato della Cluj Arena, da Simona Rolandi e Antonio Di Gennaro.

Dal punto di vista di appeal televisivo, l’evento per il momento sta riscuotendo un discreto riscontro da parte del pubblico: su Rai2 nel pomeriggio di domenica 25 il match Svizzera–Italia è stato visto da 1.953.000 per il 17,97% di share, mentre giovedì sera scorso Francia–Italia su Rai1 ha ottenuto un netto di 3.206.000 telespettatori e una share del 19,1%.