Gli ascolti tv del giovedì, con la Nazionale U21 in prima serata su Rai 1 e le repliche di Zelig su Canale 5. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Francia – Italia, Europei Under 21, ha registrato un netto di 3.206.000 telespettatori, share 19,1%. Su Canale 5 Zelig ha ottenuto 1.878.000 telespettatori, share 14,8%. Su Italia 1 la serie Chicago Fire ha registrato un netto di 1.162.000 telespettatori, share 7,3%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 1.099.000 telespettatori, share 9,7%. Su Rai 2 il film L’amore a domicilio è stato visto da 822.000 telespettatori, share 5,2%. Su La7 Speciale PiazzaPulita – I fuorilegge ha ottenuto 694.000, 4,3%. Su Nove il film Sei giorni, sette notti ha registrato 428.000 telespettatori, share 2,9%. Su Tv8 il film The Crew – Missione Impossibile è stato visto da 318.000 telespettatori, share 2,1%. Su Rai 3 il doc Prima della messa – Bernstein a Caracalla ha registrato 188.000 telespettatori, share 1,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Paperissima Sprint su Canale 5 2.845.000 telespettatori, share 16,6%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto .000 telespettatori, share % mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Via dei Matti n.0 .000, %, Il cavallo e la torre .000, %, quindi Un posto al sole che registra .000, %. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare .000 telespettatori, share %, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2251.000, 23,6%, e nel game un netto di 3237.000, 26,4%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1335.000 telespettatori, share 14,9% e nel game un netto di 2033.000, 17,3%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 637.000, 4,5%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco, in replica, ha registrato nel segmento La prima sfida .000, %, e nel game .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 697.000 telespettatori, share 16,9%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 759.000, 18%; a seguire Camper in viaggio 1.019.000, % e Camper ha ottenuto 1429.000, 14,4%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione .000, %, nel programma .000, %, e nel segmento Extra .000, %, mentre Elisir – A gentile richiesta nella presentazione .000, % e nel programma .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, % e Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e 000, %, con Forum – Il meglio di a .000, %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1250.000, 11,3% e nel programma 1264.000, 14,2%, Sei sorelle 863.000, 12,3%; La vita in diretta nella presentazione 1538.000, 21,8%, e nel programma 1938.000, 24,5%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 793.000 telespettatori, share 7,8%; Squadra Speciale Cobra 11 471.000, 6,3%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto .000, %.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2625.000 telespettatori, share 22,6%, Terra Amara 2604.000, 24%, La promessa 1969.000, 21,7%, Un altro domani 1008.000, 14%, il film Tata Giramondo: Missione Italia un netto di 915.000, 12,2% e nel segmento I Saluti .000, %. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %, mentre Person of interest .000, %.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film I tre sergenti del Bengala un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, nel programma .000, %, e Tagadà Focus .000, %. C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Shake .000, %. Su Rai 3 100 Opere d’arte tornano a casa .000 telespettatori, share %, e Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 Chicago Med un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

