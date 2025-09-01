L’estate nei tuoi occhi: puntate, spiegazione finale, dove vederlo, trama e cast

Su Prime Video c’è una serie tv che sta appassionando intere generazioni: adolescenti e adulti, milioni di donne al mondo sono ogni settimane incollate alla tv per scoprire le vicende raccontate ne L’Estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty). Si parla di Belly, Conrad e Jeremiah, e del loro triangolo amoroso che è – senza ombra di dubbio – tra i più affascinanti dell’ultimo periodo televisivo. Questo prodotto è diventato un vero e proprio fenomeno, soprattutto perché non parla solo di amore ma anche di speranza, solidarietà femminile, determinazione. Arrivata alla sua terza stagione, sta per volgere al termine.

La trama di un teen drama che sta conquistando anche gli adulti

Avevamo lasciato Belly, Jeremiah e Conrad alle prese con il loro triangolo amoroso, e a vincere era stato Jeremiah iniziando una storia d’amore con la sua amica di sempre. Sono trascorsi quattro anni da allora: i due innamorati sono al college, lei si sta ambientando, lui deve laurearsi. Sono ormai diventati una coppia stabile, anche se i loro piani potrebbero cambiare da un momento all’altro. Dall’altra parte degli Stati Uniti, Conrad continua con la propria carriera ospedaliera e lo stesso vale per Steven, che ha iniziato uno stage nella finanza presso l’azienda dei Fisher. La migliore amica di Belly, Taylor, vive invece l’esperienza della confraternita ma cerca anche di fare chiarezza sulle sue questioni di cuore.

I ragazzi sono insomma tutti ventenni e giovani adulti, e devono scoprire la propria identità. Ognuno di loro ha delle prospettive lavorative differenti. Tra errori commessi e amori non dimenticati, Belly e Jeremiah decidono di sposarsi mentre, dall’altra parte, c’è un Conrad ancora follemente innamorato della ragazza che salirà all’altare con suo fratello. Una parte di Belly amerà sempre Conrad, ma non può nemmeno voltare le spalle ai sentimenti che prova per Jere.

Come finisce

Durante i preparativi del matrimonio ogni cosa sembra procedere per il verso giusto, fin quando Conrad scopre il tradimento di Jeremiah e decide di confessare a Belly tutto il suo amore, mandandola in confusione. Alla fine il più piccolo dei fratelli Fisher capisce che il cuore di Belly non potrà mai appartenergli interamente, non fin quando batterà ancora per Conrad. Le nozze vengono quindi annullate e i due si lasciano definitivamente. Alla fine, dopo vari inconveniente e dopo il trasferimento di lei a Parigi e l’inizio di una nuova vita, Belly e Conrad riescono a ricongiungersi e – anni dopo – si sposano proprio a Cousins Beach, il luogo dove tutto ha avuto inizio.