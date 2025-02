L’Eredità stasera 6 febbraio 2025, Ghigliottina e chi ha vinto

Qual è la parola della Ghigliottina e chi è il campione nella puntata di stasera, giovedì 6 febbraio 2025, a L’Eredità? Il preserale, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 18:40 con la conduzione di Marco Liorni, come d’abitudine, ogni sera culmina con il gioco finale in cui il finalista di serata deve trovare la parola che accomuna i cinque indizi (cercando di conservare, intatto, il proprio montepremi). A partecipare è il concorrente che, nel gioco dei 100 secondi, allo scadere del tempo, è riuscito a tenere il gioco in mano.

Chi ha vinto la puntata de L’Eredità del 5 febbraio 2025

La puntata di stasera è stata vinta da Katia, dipendente pubblica dalla Campania, alla sua quarta partecipazione al programma e alla sua seconda Ghigliottina.

La ghigliottina di questa sera vale 157.500 euro

Quali sono gli indizi della Ghigliottina di stasera?

Le coppie di parole e, dunque, i 5 indizi* per la parola della Ghigliottina di stasera sono:

Corso e Corsa

Sabato e Domenica

Media ed Elementare

Cena e Colazione

Medico e Paziente

*in grassetto i cinque indizi corretti

Quale era la parola misteriosa de L’Eredità di stasera, 6 febbraio 2025?

Dopo 4 errori su 5 parole, Katia sceglie la parola PASSEGGIATA. Il montepremi, dopo i vari dimezzamenti, è sceso a 9.844 euro.

La parola di stasera era INGLESE, quindi Katia non ha vinto.

Come funziona la Ghigliottina?

Il concorrente partecipa al gioco finale con il montepremi che corrisponde alla somma dei montepremi dei concorrenti che hanno partecipato a L’Eredità.

Il conduttore propone per cinque volte una coppia di parole: per ciascuna coppia, il concorrente deve scegliere una delle due parole, cercando di individuare, affidandosi all’intuito e alla fortuna, quella corretta. L’insieme delle cinque parole corrette costituisce i cinque indizi tramite i quali il concorrente deve individuare la parola nascosta.

Se la scelta della parola, tra le due proposte dal conduttore, è giusta, il concorrente mantiene il montepremi; se la scelta è sbagliata, invece, il montepremi viene dimezzato. Il concorrente, in ogni caso, sarà informato dell’indizio corretto.

Per vincere il montepremi, il concorrente deve indovinare in un tempo stabilito la parola nascosta, ovvero a cosa si riferiscono, secondo la logica di gioco, i cinque indizi, scrivendo la risposta su un cartoncino che, al termine del tempo di gioco, deve essere consegnato al conduttore.

L’Eredità, casting

Per partecipare come concorrenti a L’Eredità si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

L’Eredità, replica

Rai 1 non prevede repliche de L’Eredità: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.