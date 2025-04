L’Eredità si ferma: quando torna Marco Liorni

L’Eredità è certamente uno dei game show più seguiti e avvincenti, e su Rai Uno ha ottimi ascolti, tant’è che per questa settimana era previsto uno Speciale del programma condotto da Marco Liorni.

In seguito alla morte di Papa Francesco, tuttavia, le varie reti televisive, tra cui anche la Rai, hanno completamente rivoluzionato i palinsesti della settimana corrente, con diversi cambiamenti che hanno riguardato e riguarderanno ancora, una serie di programmi. Tra questi, c’è anche L’Eredità.

Il Consiglio dei Ministri, come sappiamo, in seguito al decesso di Jorge Maria Bergoglio, ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale. Sono andati in onda, finora, speciali sul pontefice, edizioni straordinarie dei vari Tg.

I funerali di Papa Francesco avranno luogo sabato 26 aprile 2025 alle ore 10 in Piazza San Pietro, e le varie reti nazionali e internazionali, trasmetteranno le esequie in diretta. Dopo i funerali del pontefice, seguirà un periodo di lutto, e all’incirca da dopo il 5 maggio, potrebbe avere luogo il Conclave, riunione a porte chiuse dei cardinali nella Cappella Sistina, in cui si deciderà chi sarà il nuovo Papa.

Stop a L’Eredità sabato 26 aprile: Rai 1, cosa cambierà nel palinsesto

Rai Uno ha apportato una serie di modifiche al palinsesto di sabato 26 aprile 2025, giorno in cui, per l’appunto, avranno luogo i funerali di Papa Francesco, trasmessi in diretta.

I programmi mattutini saranno sostituiti da uno speciale TG1 che partirà dalle 8:30 e andrà avanti fino al TG delle 13:30. Cambieranno anche alcuni palinsesti pomeridiani, partendo da Le Stagioni dell’Amore, che sarà rimpiazzato da Linea Bianca.

Sabato in Diretta, invece, sarà prolungato fino al tg serale e andrà a sostituire il programma preserale L’Eredità. Ma non è tutto, perché sempre per la sera del 26 aprile 2025, sono previste ulteriori variazioni nel palinsesto di Rai Uno. Nello specifico, non andrà in onda Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino.

In prima serata era previsto uno Speciale L’Eredità, ma il quiz game condotto da Marco Liorni non andrà in onda sabato 26 aprile. Il programma è infatti rimandato a domenica 27 aprile 2025, dopo Affari Tuoi. Sabato 26 aprile 2025, quindi, dalle 20:35 in poi, ci sarà uno speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa.

Non sarà trasmesso, in seconda serata, il programma Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo, che invece andrà in onda il 31 maggio 2025. Affari Tuoi, invece, vedrà modifiche anche per la prossima settimana: lo Speciale, che vedrà come ospiti alcuni protagonisti di Stasera Tutto è possibile, non sarà trasmesso il 2 maggio 2025, ma il 4 maggio 2025, in prime time, su Rai Uno.