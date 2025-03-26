L’Eredità: torna la ‘scossa’

Dopo nove edizioni di assenza, a L’Eredità fa il suo grande ritorno ‘La Scossa’, la sfida più elettrizzante del quiz show che ha appassionato il pubblico fin dai suoi esordi fino al 2016. Da questa settimana, il gioco che ha fatto sobbalzare i telespettatori torna a mettere alla prova i concorrenti con la temutissima “scossa”, guidati da Marco Liorni nel game show più longevo della televisione italiana, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, in onda tutti i giorni, alle 18.45 su Rai1.

Le regole? Semplici, ma spietate: una domanda, nove possibili risposte e una di queste è la fatale “non vera” o è “l’unica giusta” tra le opzioni. Basta sceglierla per andare in sfida ed essere quindi a rischio eliminazione. Chi riesce a schivare l’errore arriva alla celebre Ghigliottina, il momento più atteso del format. Ad affiancare Marco Liorni ci sono le due Professoresse, la trevigiana Greta Zuccarello e la veneziana Linda Pani.

Ricordiamo che la ‘scossa’, negli scorsi anni, è stata galeotta per una delle coppie più amate della tv italiana. Si tratta di Amadeus che si è innamorato della moglie, Giovanna Civitillo (la prima ‘scossa’ ufficiale), proprio grazie a questo sensuale stacchetto pensato dal compianto Marco Garofalo per annunciare questo gioco.

L’ex ballerina, presenza fissa di Antonella Clerici a ‘E’ sempre mezzogiorno’, in diverse interviste, ha rivelato i retroscena di questo amore nato a ‘L’Eredità’. Ospite di Silvia Toffanin, a ‘Verissimo’, nel gennaio 2023, Giovanna ha spiegato, in maniera dettagliato, come sono andate realmente le cose

“Ci scambiavamo degli sguardi ma se ne sono accorti prima da casa. Finché lui non mi ha inviato un bigliettino per chiedermi un caffè. E poi sotto casa lui ha provato a baciarmi ma l’ho fermato. Gli ho detto: ‘ma dai è presto’. Poi di là è stato tutto bello, è partita la storia ed è stata bellissima. Il mio grande amore”