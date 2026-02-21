L’eredità funziona in prime time e Marco Liorni conquista il primato in termini di ascolti. Fatica Io Sono Farah su Mediaset. Il preserale, invece, è più acceso con Scotti che arretra di pochi decimi rispetto a De Martino.

L’eredità funziona in prime time: lo speciale con Marco Liorni batte Io Sono Farah. Il pattinaggio su ghiaccio quasi al 13%. I dati Auditel del 20 febbraio 2026

L’eredità si prende tutto in prima serata. La puntata speciale del celebre gioco condotto da Marco Liorni è un espediente valido anche in prime time. Un format consolidato per la Rai che, all’interno degli speciali, coinvolge anche qualche personaggio illustre. La presenza, nello specifico, di Francesco Totti e Carlo Verdone – oltre all’attrice protagonista dell’ultimo film di Checco Zalone (Buen Camino) Letizia Arnò – ha reso tutto più accattivante.

Il quiz ha garantito a Raiuno il 17,4% di Share. Onda che potrà continuare perchè lo speciale torna anche nel sabato sera televisivo con un nuovo appuntamento. Tornando al 20 febbraio 2026, invece, accusa il colpo Io Sono Farah che si ferma al 15,1%. Il divario non è eccessivo, ma resta utile per determinare un secondo posto che non scalfisce la solidità della serie.

L’eredità in versione speciale cattura il pubblico

Mediaset cerca di rifarsi con le emittenti cadette che, però, risentono della presenza del pattinaggio su ghiaccio: le discipline olimpiche, su Rai2, stanno scuotendo il palinsesto televisivo. Le gare dedicate hanno ottenuto il 12,6% di Share, discorso diverso per Rai3 che con Cattiverie a domicilio si ferma al 4,4% di Share. Quindi Rete4 ripiega su Quarto Grado che svetta all’8,9% di Share.

Italia Uno ha una sorte differente con Pirati dei Caraibi: il capitolo della saga fantasy dal titolo La vendetta di Salazar guadagna il 6,1% di Share. La7 propone il consueto appuntamento con Propaganda Live che raggiunge il 6,6% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone ancora una volta Cucine da Incubo arrivando all’1,8% di Share.

De Martino supera Scotti in extremis

Nove si rifugia, ancora per poco in attesa delle nuove puntate, nel best di Fratelli di Crozza conquistando al 2,3% di Share. The Doorman, sul Canale 20, conquista l’1,7% di Share. Kill, su Rai4, si accontenta dello 0,9% di Share. Iris punta tutto su Debito di Sangue ottenendo il 2,2% di Share. Un punto in meno per Sulle ali dell’onore che, su RaiMovie, raggiunge l’1,1%.

Il preserale italiano sulla generalista vede, invece, trionfare Affari Tuoi su La Ruota della Fortuna: a De Martino bastano pochi decimi per sorpassare Scotti. 22,9% contro 22,7% di Share. La sfida è aperta così come le preferenze del pubblico che apprezza i due giochi televisivi in egual misura e alterna le scelte sera dopo sera. Il prime time influenza l’access in termini di gradimento e percentuali.