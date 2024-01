L’Eredità, Daniele Alesini lascia: “E’ il momento di tornare a lavoro, devo andare dove c’è bisogno di me”

Stasera, sabato 27 gennaio 2024, dopo 23 puntate, Daniele Alesini, super campione di questa stagione, lascia ‘L’Eredità‘. Il medico, arrivato come tutte le sere alla manche dei 100 secondi, non è riuscito a qualificarsi per la Ghigliottina (a cui è finito Cesario Mario Amabile che, per la cronaca, non ha guadagnato 22500 euro. Non ha indovinato la parola ‘Amico’). Prima di congedarsi, il dottore ha annunciato al pubblico di dover abbandonare, a malincuore, il game show di Rai 1, per ritornare al proprio lavoro:

Liorni: “Ai 100 secondi lo abbiamo visto tante volte ma oggi Daniele ha da dirci una cosa…”

Alesini: “Devo dirvi che tutti i bei viaggi, ad un certo punto, devono arrivare ad una fine. Per me, oggi è il momento di tornare a lavoro. Ho chiesto tanto ai colleghi che sono stati fino ad oggi supportivi, hanno fatto il massimo ma devo andare dove oggi c’è bisogno di me. Vi saluto. Stasera non sarò alla Ghigliottina. Una parola la voglio scrivere. Voglio dire grazie… a te Marco che sei straordinario, grazie al pubblico che mi ha supportato e sopportato. Grazie a tutti gli straordinari professionisti della Rai e della Banijay che hanno reso questa esperienza meravigliosa, inaspettata ma indimenticabile. Grazie davvero a tutti”.

Il conduttore, definendolo uno dei giocatori più straordinari de ‘L’Eredità’, l’ha invitato ufficialmente al torneo dei Campionissimi.

Daniele, visibilmente emozionato, è stato salutato dal pubblico in studio con una standing ovation.

Le Vittorie di Daniele Alesini a L’Eredità

Il concorrente, alla sua decima partecipazione (in data 14 gennaio) nonché alla sesta ghigliottina del game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, ha conquistato 190.000 euro, inanellando le 5 definizioni e indovinando la parola “Vuoto”. Qualche giorno prima, si era già aggiudicato 95.000 euro.

Daniele Alesini, umbro di Foligno (Pg), ha 38 anni, è un medico oncologo che lavora all’Ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma, ha tre figli e ama viaggiare.