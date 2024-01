Cesario Marino Amabile: chi è il campione de L’Eredità

Uno dei concorrenti più applauditi, nelle ultime puntate de ‘L’Eredità‘, è Cesario Marino Amabile. E’ il principale rivale del super campione Daniele Alesini, presente da ormai 18 appuntamenti.

Ma conosciamo meglio il ragazzo che sta cercando di vincere il montepremi finale della Ghigliottina.

Chi è Cesario Marino Amabile de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

Sfogliando il suo profilo Facebook, @cesario.marino1, scopriamo che, oggi, vive a Milano. Ma è originario di Carinaro in provincia di Caserta. E’ nato il 24 marzo 2000 sotto il segno dell’Ariete. Ha 23 anni. Ha studiato presso Facoltà di Lettere e Filosofia Federico II Napoli laureandosi nel 2021. Attualmente è iscritto, alla Specialistica in Filosofia, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha anche un profilo Instagram, però, privato.

Durante la partecipazione al quiz condotto da Marco Liorni, il ragazzo ha confessato che suona il basso rock in una band.

Tornando al gioco, Cesario ha conquistato per ben due volte l’accesso alla manche finale de La Ghigliottina. Nella serata di martedì 23, il concorrente poteva portare a casa 95 mila euro. Attraverso una serie di ragionamenti molto validi, il ragazzo ha dato come parola ‘Punto’, Peccato, però, che tutti gli indizi (Fermo, multiplo, rubato, finale e penna) convogliavano su ‘Scatto’.

Ieri sera, giovedì 25, Cesario ci ha riprovato battendo, nella sfida dei 100 secondi, Daniele. Montepremi da 47500 euro. Anche, questa occasione si è conclusa con un nulla di fatto. Perché Culla non si è rivelata la risposta esatta. La parola che univa Mondo – Legno – Edicola – Temporale – Cerniera era Finestra. Ma il ragazzo non si è perso d’animo desideroso, nei prossimi giorni, di rinnovare la sfida con Daniele e proseguire la scalata per la vittoria. Riuscirà nell’ardua impresa?

‘L’Eredità’ è il game show di Rai Uno in cui 7 concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile Ghigliottina. Qui, il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le “parole indizio” per vincere.