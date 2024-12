L’Eredità: eliminato Christian Giordano

Dopo 25 puntate ed un montepremi di 310625 euro, il super campione dei record, Christian Giordano, oggi, 13 dicembre 2024, è stato eliminato da ‘L’Eredità‘. Il concorrente ha perso, contro ogni pronostico, lo scontro contro la debuttante Carlotta non indovinando la parola dietro la definizione: “Lo è una brutta figura” ovvero “Barbina”.

Liorni: “Un campione straordinario. Ci dispiace. Siamo tutti ammirati per il grande campione che sei”

Christian: “Colgo l’occasione per ringraziare tutti. Te Marco che sei fantastico, tutto lo staff della Rai e di Banijay. Sono arrivati qui e dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa. E’ stata una bellissima esperienza. Mi sono divertito tantissimo, sono riuscito a vincere anche qualcosa. E’ una grande soddisfazione. Dopo tante serate, vorrei cogliere l’occasione per fare un saluto alla mia famiglia, mia mamma Maria, mio padre Giuseppe, mia sorella Carola, i colleghi che mi hanno coperto ed ultima, ma meno importante, Eu. E’ stato bellissimo”

Marco Liorni e il neo campione, Gilberto, hanno abbracciato Christian prima di salutare, per l’ultima volta, il pubblico del game show di Rai 1.

Liorni: “Ricordo che Christian è, al secondo posto, nella classifica di tutti i tempi della storia de L’Eredità, per montepremi vinto. Sono numeri che dicono tutto. E, poi, una grande persona”

Chi è Christian Giordano de L’Eredità? La scheda ufficiale

Nato a Nocera Inferiore ventinove anni fa, ha vissuto quattro anni in Toscana e attualmente vive e lavora a Potenza dove si è trasferito da circa un anno per riavvicinarsi alla famiglia. Ed è proprio in seno alla famiglia che nasce in lui la passione per “L’Eredità”. E’ con loro, nonostante la distanza, che da casa ogni sera segue il programma. Di professione infermiere Christian lavora in neonatologia e terapia intensiva neonatale, tra i suoi hobby c’è la cucina, dove ama sperimentare replicando piatti tipici della tradizione campana specie i primi.