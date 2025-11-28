L’Eredità, chi è la Professoressa Greta Zuccarello: età, dove vive, studi, fidanzato, profilo instagram

L’Eredità è tra i programmi di punta di Rai Uno, in onda nel preserale conquista ascolti rilevanti e questo è merito di Marco Liorni che lo ha reso un quiz interessante, ma anche leggero e divertente. Al fianco del conduttore ci sono le due Professoresse, icone del quiz game. Nel corso degli anni il ruolo è stato svolto da diverse ragazze alcune delle quali sono diventate dei volti tv accreditati. Greta Zuccarello è uno delle due professoresse in carica: ecco chi è.

Ballerina, modella, ex naufraga Greta vanta un curriculum davvero ricco di esperienze nonostante la sua giovane età. Ha viaggiato molto e questo le ha permesso di formarsi professionalmente. E’ nata nel 1996 a Treviso e sin da piccola ha rivelato la sua passione per la danza, e per il mondo dello spettacolo: adorava il palcoscenico. Per questo ha inseguito il suo sogno con determinazione tanto che a soli 16 anni è entrata nella San Francisco Ballet School: una scuola rinomata che le ha dato la possibilità di acquisire diverse nozioni artistiche. Dopo un’incisiva esperienza negli Stati Uniti, Greta ha scelto di tornare in Italia dove ha trovato diversi spazi in tv.

E’ stata parte del corpo di ballo di Tale e Quale Show, Ciao Darwin e The Voice Kids. Al pari della danza si è dedicata alla moda e nel 2017 si è conquistata il titolo di angelo di Victoria’s Secret. Ha poi preso parte a diversi spot pubblicitari, anche se il suo interesse primario era la danza. Intanto nel 2024 ha partecipato a L’Isola dei famosi, dove ha dimostrato carattere e determinazione: un’esperienza decisamente fuori dal normale. Oggi è una professoressa de L’Eredità ed è molto felice di far parte di un format così popolare e seguito.

Greta Zuccarello vita privata: è fidanzata?

Nonostante la popolarità acquisita e un profilo Instagram decisamente molto vivace, Greta Zuccarello ha mantenuto un basso profilo in merito alla sua vita privata, di cui si conosce realmente molto poco. Ragazza riservata, non ama parlare delle sue storie e difficilmente ha conquistato il gossip. Tuttavia è nota la sua relazione con Luca Dotto, il noto campione di nuoto. I due si sono conosciuti nel 2019 ma tra il 2021-22 hanno deciso di dirsi addio.

Per ora risulta single, visto che sui social non appare in scatti in compagnia. Del resto il suo profilo Instagram, che ha un vasto seguito di fans, è ricco di immagini che la ritraggono in tutta la sua bellezza, scatti soprattutto professionali. Greta è molto disponibile con i fans e non manca di interagire con loro quando ne ha l’occasione.

Greta Zuccarello dalla danza al ruolo di professoressa: quale è il suo sogno

L’attuale professoressa de L’Eredità si è sempre impegnata molto per affermarsi. Ha vissuto per un lungo periodo a New York, e tra i suoi sogni c’è quello di viaggiare e esibirsi nei vari teatri del mondo. Oggi sta lavorando in tv, ma la danza resta la sua grande passione: “La danza è espressione di vita. Ognuno ha il proprio modo di esprimersi, chi con parole e chi attraverso il movimento. L’emozione che si prova sopra un palcoscenico in teatro, è certamente indescrivibile!”.

Ha dichiarato in una recente intervista. Greta ha poi aggiunto: “Vorrei girare più teatri possibili e avere una brillante carriera. Mi piacerebbe tanto viaggiare e fare esperienze diverse.”