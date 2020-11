Lo sguardo, tra coloro che si occupano di televisione, è già rivolto alle novità in arrivo nel 2021. E tra queste, sta suscitando molta curiosità Leonardo, di cui Lux Vide ha pubblicato online nelle ore scorse il primo trailer ufficiale (lo potete vedere in basso). Una co-produzione internazionale, che vede la casa di produzione di Luca e Matilde Bernabei lavorare in collaborazione con Rai Fiction (andrà in onda su Raiuno) e Big Light Productions, in associazione con France Télévisions e Rtve, e con la distribuzione di Sony Pictures Entertainment.

Il trailer di Leonardo: ecco Aidan Turner e Matilda De Angelis

Sarà Aidan Tuner, volto che in Italia è già conosciuto per essere stato il protagonista di Poldark, a vestire i panni del genio toscano, di cui nel 2019 si sono celebrati i 500 anni dalla scomparsa. Gli otto episodi, diretti da Dan Percival ed Alexis Sweet, esploreranno la vita di Leonardo parallelamente ad alcune delle sue opere più famose.

Allo stesso tempo, però, la serie andrà a fondo per indagare gli aspetti meno noti di Da Vinci, legate alla sua vita privata: per questo, la fiction unirà alla documentazione storica di cui si è in possesso anche una linea narrativa di pura finzione, rappresentata dalle indagini messe in atto dall’investigatore del Podestà Stefano Girardi, personaggio interpretato da Freddie Highmore.

Il trailer, però, si sofferma soprattutto, oltre che sul protagonista, sulla figura di Caterina da Cremona, misteriosa musa nonché amica più cara del protagonista, a cui darà il volto Matilda De Angelis, attrice sempre più in ascesa nel panorama televisivo e cinematografico italiano (l’abbiamo vista in Tutto può succedere ed I ragazzi dello Zecchino d’Oro ed a breve la vedremo in The Undoing).

Il trailer ci fa intravedere anche altri personaggi: oltre a quelli già citati, facciamo la conoscenza anche di Andrea del Verrocchio (Giancarlo Giannini), maestro di Leonardo; Salaì (Carlos Cuevas), amico fidato del protagonista e Ludovico Sforza (James D’Arcy).

Quando andrà in onda Leonardo?

Annunciata come novità del 2021, la Rai non ha ancora comunicato una data ufficiale di messa in onda di Leonardo. Sicuramente le riserverà il trattamento di serie evento, com’è giusto che sia, considerati i soggetti coinvolti sia davanti che dietro la macchina da presa: a scriverla sono stati Frank Spotnitz (che aveva già creato I Medici), Steve Thompson (Sherlock) e Gabbie Asher (Riviera).

Così come tutti set televisivi aperti primavera scorsa, anche quello di Leonardo -che si trova quasi interamente nel Lazio e che coinvolge circa 50 location tra interni ed esterni- ha dovuto chiudere a causa dell’emergenza sanitaria. Le riprese sono riprese ad inizio estate, per concludersi ad agosto.