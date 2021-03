Il Leonardo della Lux Vide, che abbiamo appena iniziato a conoscere ed interpretato dall’attore irlandese Aidan Turner, è già pronto a trasferirsi: dalla Firenze in cui ha mosso i suoi primi passi d’artista alla Milano che lo ha tanto corteggiato. Succede nella seconda puntata, in onda questa sera, martedì 30 marzo 2021, alle 21:25 su Raiuno.

Cosa succede nella seconda puntata di Leonardo?

Nel primo episodio, Leonardo arriva a Milano, accolto dal Duca Reggente James d’Arcy ). Il Genio, però, rimane deluso dalle prospettive che la sua permanenza in città gli offre: quando gli viene chiesto di allestire uno spettacolo teatrale, Leonardo si sente bloccato.

Grazie ad un nuovo incontro, riuscirà a sbloccare la sua immaginazione ed a rendere lo spettacolo teatrale un’opportunità. La sua presenza è però causa di conflitto in città, tanto da mettere in crisi il suo talento e fargli dubitare della moralità delle persone che lo circondano.

© Fabio Lovino

Nel secondo episodio, invece, Ludovico chiede a Leonardo di realizzare una statua equestre in onore del padre: il protagonista decide di superare le aspettative poste su di lui, alimentando la sua ambizione. Nel farlo, si riconosce in un’altra anima tormentata, il giovane duca di Milano Gian Galeazzo Sforza (Edan Hayhurst), e decide di porre la sua fiducia sul ladro Salaì (Carlos Cuevas).

Mentre Caterina (Matilda De Angelis), sembra avere sempre più bisogno di lui, Leonardo di fronte ad una situazione preoccupante mette in atto l’azione giusta: si troverà così costretto a lottare contro il tempo per proteggere le persone a cui tiene ed a dover prendere una decisione dolorosa.

Leonardo, streaming

© Fabio Lovino

E’ possibile vedere Leonardo in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.