Leonardo Decarli a Primo appuntamento (video)

Leonardo Decarli a ‘Primo Appuntamento’: stasera, a partire dalle 21:20, su Real Time (Canale 31) andrà in onda un nuovo episodio della quarta stagione di ‘Primo Appuntamento‘, il dating show totalmente al buio, condotto da Flavio Montrucchio, in cui due sconosciuti si ritrovano, allo stesso tavolo del ristorante, a condividere passioni, suggestioni, emozioni e avere la possibilità di incontrare l’anima gemella.

Tra gli ospiti del locale anche uno dei più quotati youtuber italiani, Leonardo Decarli, esploso ‘perché facevo la faccia del castoro’.

Questo non è il mio primo appuntamento al buio perché ne ho fatti due in Spagna. Purtroppo, come potete immaginare, non è andata come doveva andare. Sono un content creatore del web . Faccio dei video stupidissimi. E mi diverto un sacco perché prendo la vita reale e la estremizzo e la carico sui social network senza vergogna.

Tra gli altri protagonisti della puntata, Elisa e Giulia che, un anno fa, si sono contese lo stesso ragazzo. Ritornano con la promessa di non mettersi i ‘bastoni tra le ruote’. C’è anche Federico, 28 anni, ingegnere civile e ambientale, single da diverso tempo. Ed ancora, Lucia, 60 enne di Roma. Nel tempo libero, la donna balla il tango argentino (“E’ come se per un momento vivessi un’altra realtà. Quando ballo sto bene”). Chissà se Maurizio, 61 anni maestro di tango argentino da Grosseto possa conquistare il suo cuore.

Ed infine, Silvia, 44 enne contabile e impiegata amministrativa presso un’azienda, appassionata di musica rock. Ha lavorato, tempo fa, nei locali notturni di Milano (“Vivere la notte è stata un’esperienza bellissima però o vivi la notte o hai relazioni serie”). Luca ha 52 anni, vive nel capoluogo lombardo ed è autista. E’ stato un po’ pazzerello ed è sempre piaciuto al gentil sesso.