Lella Costa a In Altre Parole attacca Vittorio Feltri per le sue dichiarazioni contro i ciclisti: “L’unica cosa che mi viene da dire è levategli il vino a quest’uomo”. La difesa di Aldo Cazzullo: “E’ una persona molto sensibile”

Lella Costa si scaglia contro Vittorio Feltri e, intervenendo a In Altre Parole, non usa mezzi termini: “L’unica cosa che mi viene da dire è levategli il vino a quest’uomo”, afferma l’attrice. Il riferimento è alla polemica esplosa in seguito alle sue esternazioni sui ciclisti durante l’evento “La grande Milano”, andato in scena lo scorso 25 settembre al circolo Filologico Milanese per celebrare il cinquantennale del quotidiano Il Giornale, di cui è direttore editoriale.

“I ciclisti mi piacciono solo quando vengono investito”, aveva dichiarato, aggiungendo che “a Milano quello che mi dà fastidio sono le piste ciclabili”.

La Costa, stuzzicata da Massimo Gramellini, rincara pertanto la dose, affondando il colpo sul giornalista: “Non è satira, non fa ridere nessuno, quindi non è satira. Non è una battuta, è una frase infelice, stupida”.

Più tenero, al contrario, il commento di Aldo Cazzullo, che prova parzialmente a giustificare il collega: “Conosco Vittorio Feltri molto bene, assicuro che dietro questa scorza rude c’è una persona molto sensibile. Io escludo che lui volesse alludere alle morti che purtroppo ci sono state che hanno scosso tutta la comunità milanese”.

Lo stesso Feltri, il giorno successivo alle frasi ‘incriminate’, aveva provato a correggere il tiro da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, a La Zanzara: “I ciclisti? Non li voglio mica ammazzare. Ho fatto una battutaccia in un discorso umoristico, hanno montato un casino. Non chiedo scusa a nessuno perché non ho offeso nessuno. Per scherzare ho detto che mi diverto solo quando i ciclisti vengono travolti da un’auto. Spero che così si smetta di fare le piste ciclabili che sono una rovina”.

Tornando alla Costa, la battuta sulla poca sobrietà di Feltri riporta inevitabilmente alla mente il fuori onda che interessò sei anni fa Veronica Gentili, che all’epoca conduceva Stasera Italia. Fu Striscia la Notizia a svelare i suoi commenti espressi lontano dalle telecamere nei confronti del suo ospite, che era collegato da casa (“ma che si è bevuto?”). Feltri reagì malissimo (“chi è questa qui, che titoli ha per dare le pagelle, per fare gli esami clinici per vedere se ho bevuto o non ho bevuto?”) e interruppe bruscamente le apparizioni in trasmissione nelle serate che vedevano la Gentili alla guida.