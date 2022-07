Leggerissima estate su Rai2 dal 5 agosto con Savino Zaba (e non Alessandro Greco)

Conferma in palinsesto per Leggerissima estate, che tornerà in onda su Rai2 venerdì prossimo, 5 agosto in seconda serata. Secondo quanto risulta a TvBlog, alla conduzione ci sarà Savino Zaba e non Alessandro Greco, come inizialmente previsto e comunicato formalmente dalla Rai e sui social dalla produzione della trasmissione.

Il programma, le cui registrazioni sono già in corso, sarà proposto intorno alle ore 23.30. Il secondo e ultimo appuntamento è previsto per venerdì 12 agosto, nella medesima collocazione oraria sempre su Rai2.

Tra gli ospiti che siamo in grado di anticipare ci sono Francesco Baccini, Valeria Marini, Simona Bencini, Nino Buonocore, Pablo e Pedro e Gigi Finizio. La prima puntata sarà dedicata a Gaeta, in provincia di Latina, mentre la seconda vedrà protagonista Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

A firmare come autori Leggerissima estate, che ha come obiettivo quello di raccontare la bella stagione con il sorriso sulle labbra e all’insegna della spensieratezza, sono Antonio Esposito, Norma Imbriano e Casimiro Lieto. La scenografia è di Giancarlo Sforza, il direttore della fotografia Marco Lucarelli, mentre alla regia c’è Giuseppe Sciacca. Il programma, che sarà ambientato in uno studio e non in esterna, è realizzato in collaborazione con GB8 ADV Srl.

Ricordiamo che Leggerissima estate, il cui titolo fu in qualche modo ispirato dalla hit sanremese di Colapesce e Dimartino Musica leggerissima, lo scorso anno è stato condotto da Samanta Togni e Fabrizio Rocca.

Dunque, per Savino Zaba, attualmente impegnato a Weekly, dove tiene lezioni Generazione zeta nella rubrica dal titolo #dallaAllaZaba nella quale si occupa delle problematiche vissute dalle nuove generazioni, nuova avventura televisiva targata Rai. Il primo appuntamento con Leggerissima estate è fissato per venerdì prossimo intorno alle ore 23.30.