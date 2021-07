Leggerissima estate su Rai2 con Samanta Togni e Fabrizio Rocca

Si intitola Estate leggerissima il nuovo programma di Rai2, in onda tra poche settimane in seconda serata. Alla conduzione, secondo quanto risulta a TvBlog, ci dovrebbero essere Samanta Togni e Fabrizio Rocca.

Estate leggerissima, il cui titolo è evidentemente influenzato dal successo sanremese di Musica leggera di Colapesce e Dimartino, verrà registrata a partire dai primi giorni di agosto e andrà in onda dalla settimana successiva.

Ricordiamo che Samanta Togni nella prossima stagione non sarà nel cast de I Fatti vostri (dove si registra anche la storica uscita di Giancarlo Magalli), ma condurrà un nuovo format (ispirato in qualche modo a Domani è domenica) dal titolo Cook50. Si tratta di programma dedicato a tutti coloro che amano cucinare, ma non hanno mai abbastanza tempo per farlo. La Togni, insieme ad uno chef, ospiterà un personaggio famoso del mondo della televisione, del cinema, dello sport e della canzone a cui verrà assegnato un menu da realizzare, pensato per essere completato in 50 minuti con la tecnica della cucina mista, con particolare riguardo alla cucina green e compatibile con la sostenibilità ambientale. La messa in onda è prevista per fine novembre 2021, al sabato mattina.

Per quanto riguarda Rocca, invece, il suo Bellissima Italia è in dirittura di arrivo, con le ultime puntate in onda su Rai2 i prossimi due sabati alle 17.10. Il programma è dedicato ai viaggi e al turismo e ha come inviate Monica Rubele e Karina Marino.