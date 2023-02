L’effetto Pooh a Sanremo 2023: crollano le visite su Pornhub

Sanremo è Sanremo. Lo dimostrano sera dopo sera gli ascolti clamorosi della nuova edizione della kermesse canora più importante l’Italia, con più di 10 milioni di persone all’ascolto a partire dalle 20.40 per seguire le prime due serate del Festival. Sanremo è Sanremo e l’edizione 2023 può già vantare anche un altro record: mai come quest’anno, dal 2017 a oggi, il Festival di Sanremo era riuscito a provocare un crollo così importante delle visite su PornHub.

Dal 2017 il portale di intrattenimento per adulti monitora l’andamento del traffico in Italia durante la settimana di Sanremo. Cosa è emerso dopo le prime due serate? Che gli italiani, quando inizia il Festival di Sanremo, mettono da parte anche il porno. Il traffico su PornHub, rispetto a una serata media, è iniziato a scendere intorno alle 19 di martedì 7 febbraio, ma il vero crollo si è registrato durante uno dei momenti più iconici della prima serata: l’esibizione dei Pooh.

Mentre Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian salivano sul palco dell’Ariston affiancati da Riccardo Fogli, PornHub registrava un calo del 17% delle visite. Da lì gli italiani sono lentamente tornati a frequentare il portale, ma è stato soltanto dopo la classifica provvisoria della prima serata che PornHub ha visto aumentare di botto le visite del 7%.

È molto interessante guardare anche cosa è successo a livello regionale. Senza alcuna sorpresa tra le regioni col maggiore calo di accessi a PornHub durante la prima serata di Sanremo 2023 c’è stata la Liguria, col 13% di visite in meno rispetto alla media.

Hanno fatto di meglio soltanto in Friuli-Venezia Giulia (-15%), mentre le uniche regioni d’Italia in cui il traffico su PornHub è aumentato durante il Festival di Sanremo sono state la Puglia e la Toscana con l’1% in più e il Molise, dove si è registrato un aumento del 4%.