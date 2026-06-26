Discovery: Amadeus lascia il Nove, c’è la risoluzione consensuale del contratto

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote il mercato dei palinsesti televisivi: Amadeus lascia Warner Bros Discovery. La notizia è stata confermata da una nota diramata dall’azienda in data odierna, venerdì 26 giugno 2026, con cui la media company internazionale e il conduttore annunciano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Si interrompe così, con largo anticipo, un legame che avrebbe dovuto estendersi per altre due stagioni televisive.

I dettagli del comunicato e l’addio di Amadeus

L’avventura del conduttore sul canale Nove, iniziata in pompa magna nel 2024 dopo lo storico addio alla Rai, giunge al capolinea dopo un biennio intenso che lo ha visto presidiare sia la delicata fascia dell’access prime time sia diverse prime serate. Nonostante i tentativi di assestamento e i progetti messi in campo, le strade si separano ufficialmente, lasciando un vuoto strategico non indifferente nella programmazione del gruppo editoriale che aveva puntato moltissimo sul suo nome per il definitivo salto di qualità generalista.

Nel comunicato diffuso, l’Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe, Alessandro Araimo, ha tenuto a sottolineare il valore umano e professionale del percorso condiviso, parlando di un rapporto basato sulla stima e sul rispetto reciproco, mentre il gruppo dichiara di guardare avanti verso nuove sfide e obiettivi di crescita.

Anche Amadeus ha espresso il proprio ringraziamento per questi due anni intensi, augurando il meglio a tutta la squadra di Discovery per i progetti futuri. La palla passa ora al mercato: resta da capire quale sarà la prossima e clamorosa destinazione del conduttore per la nuova stagione televisiva.