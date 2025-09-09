Le trame turche di La Forza di una donna: Bahar non vuole sposare Arif. Cosa succederà

La Forza di una donna è tra le soap turche di maggiore successo trasmesse da Canale 5. Ha monopolizzato l’attenzione del pubblico durante l’Estate e ora si avvia verso la conclusione. Drammi, intrighi, passioni e nuovi amori sono gli ingredienti di questa dizi, che sin dal debutto ha ottenuto ascolti rilevanti, nonostante abbia subito diversi cambiamenti di collocazione. Le anticipazioni turche rivelano alcuni colpi di scena inaspettati che hanno come protagonista Bahar, ma anche i suoi figli.

Bahar sta sempre peggio, e per questo viene ricoverata in ospedale. E’ prossima a subire il trapianto del midollo grazie al consenso della sorella che fino a questo momento si era opposta di aiutarla. Il critico stato di salute di Bahar porta Arif ad avvicinarsi a lei più del dovuto. L’uomo decide di dichiararle il suo amore e di chiederle di sposarlo, le regala un anello che inizialmente Bahar accetta con entusiasmo. La situazione per i due appare positiva e entrambi immaginano un futuro insieme. Dopo l’intervento la donna starà meglio e potrà convolare a nozze.

Mentre si recano in ospedale Nisan e Doruk vedono da lontano il padre, che li ha abbandonati per rifarsi una famiglia altrove. Una vista che scuote i due ragazzi e che Nisan, nonostante il parere contrario della nonna, decide di riferire alla madre. Intanto la giovane ragazza scopre che Bahar ha accettato la proposta di matrimonio di Afir, una notizia che la scuote e che non condivide. La madre capisce il suo disagio e prende una decisione inaspettata. Ecco cosa succede.

La Forza di una donna, Bahar respinge Arif: i motivi

Bahar comprende che la figlia non è ancora pronta a vederla con un altro uomo, è ancora legata al ricordo del padre. Inoltre la giovane le fa chiaramente capire che non approva il suo rapporto con Afir e la possibilità che lei possa sposarlo. Per queste ragioni decide di rinunciare alle nozze e restituisce l’anello all’uomo, che rimane deluso della sua decisione.

Arif entrerà in crisi, proverà a capire le ragioni di Bahar ma per lui sarà difficile superare la delusione. Intanto Enver incontra Serp e gli chiede spiegazioni in merito al suo abbandono famigliare. Lo rimprovera di aver scelto di lasciare Bahar e i suoi figli e di essersi fatto una vita altrove. Interrotti dagli uomini di Suat, i due scappano e Enver si sente male: ha un infarto e viene sottoposto ad un intervento chirurgico dopo il quale finisce in terapia intensiva.

La Forza di una donna dove e quando va in onda: dove vedere le repliche

La Forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30, orario che nel corso della programmazione è stato soggetto a diverse variazioni. Cambiamenti dovuti all’assestamento periodico del palinsesto Mediaset che durante la stagione estiva ha subito più di una modifica.

La serie è disponibile in streaming gratis anche su Mediaset Infinity, dov’è possibile rivedere tutte le puntate. Inoltre sulla piattaforma Mediaset sono disponibili anche altri contenuti esclusivi.