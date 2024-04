Un programma tv tutto dedicato alle terme italiane. Si intitola Le Strade Del Benessere e andrà in onda da domenica 7 aprile alle 16.40 su Rai Premium (canale 25) e in contemporanea su RaiPlay. Alla conduzione Stefano Bini, che porterà il pubblico presso sei belle stazioni termali italiane (Verona, Sirmione, Castrocaro, Chianciano, Garda e Saturnia), che non sono solo sinonimo di benessere ma anche di storia, cultura, cure mediche e olistiche, e buon cibo.

Le Strade Del Benessere: il format

Ogni puntata affronterà dapprima la storia centenaria e contemporanea della struttura per poi passare all’offerta food esclusivamente salutare, e finire con i segreti curativi dell’acqua e i servizi offerti, dai fanghi ai massaggi, dai percorsi benefici alle saune, fino al bagno turco e alle stanze aromatiche. Tra vapore acqueo e atmosfere da sogno. Le sei stazioni termali raccontate sono assolute eccellenze italiane, le quali offrono servizi per bambini, adulti e anziani partendo dai benefici dell’acqua, che sia semplicemente calda o che provenga dal sottosuolo dopo centinaia di anni di percorso, diventando così solfurea, salso-bromo-iodica o calcica. In ogni appuntamento, gli esperti aiuteranno a capire nel dettaglio quali sono i cibi migliori per la salute e come aiutare fisico e organismo a rimanere sempre in forma. E poi consigli di tisane e letture adatte ai momenti di totale relax.

Le Strade Del Benessere: le parole del conduttore Bini

I miei ultimi due programmi televisivi (uno è Wild Food Maremma, andato in onda su Food Netwoork un anno e mezzo fa) hanno visto sempre una puntata dedicata alle terme e in entrambi ha riscosso sempre grandissimo successo di ascolti. Mi sono chiesto insieme al team autorale e produttivo, e poi con la Rai, se l’idea di costruire un intero programma sulle stazioni termali potesse funzionare. Da parte di tutti, c’è stato un grande entusiasmo e così siamo partiti. Mio padre ha lavorato per anni a Terme di Saturnia, quindi per me un ritorno a casa e al contempo un rincorrere i miei sogni, quella carriera radiofonica e televisiva che è la mia “strada” ma che non può farmi dimenticare tutte le sfumature del paese più bello del mondo. Sono appassionato di tutto ciò che ritengo essere patrimonio prezioso ed imperdibile della nostra penisola, dove storia, cultura, cibo, profumi e benessere s’intrecciano per dare vita a quello che ci rende famosi nel mondo. Credo che sia un dovere ed una responsabilità tramandare anche tutto ciò che non è strettamente culturale ma che ha tanto da offrire come le strutture termali, consegnando questo patrimonio alle generazioni future affinché lo valorizzino. Il mio “invito al viaggio tra le terme” è per chiunque abbia la curiosità di conoscere meglio questa nostra ricchezza.