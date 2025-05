Le stagioni dell’amore non andrà più in onda: perché la Rai ha cancellato il programma di Mara Venier

I bilanci dell’ultima stagione tv della Rai sono del tutto positivi: la rete di stato ha brillato nei format d’intrattenimento e nella fiction, ma ha avuto meno successo in alcuni programmi che non hanno suscitato un particolare interesse da parte del pubblico. Tra questo Le stagioni dell’amore, definito una dating show particolare. Over 60 si incontrano ad una appuntamento al buio su un treno, ma a parlare per loro degli avatar: dei giovani attori teleguidati dai due protagonisti. L’incontro dovrebbe stabile una connessione e dare vita ad un nuovo rapporto.

I due over 60 prima di salire sul treno raccontano alcuni dettagli del loro vissuto e questo per far comprendere meglio alcuni aspetti del loro carattere. Un format apparentemente originale e curioso, composto di 25 puntate e condotto da Mara Venier. La collocazione scelta è quella del sabato pomeriggio alle 14.00, orario che avrebbe dovuto riscontrare diversi consensi. Ospite di Tv Talk Mara Venier ha rivelato che Le Stagioni dell’amore non avrà un seguito. La conduttrice, che a quanto pare non sarà alla guida della prossima edizione di Domenica in, ha confermato che non ci sarà una seconda stagione del dating show.

“Purtroppo non si farà più, l’ho saputo. È un peccato perché secondo me era carino”. Mara si è mostrata realmente dispiaciuta per la decisione presa dai vertici Rai. Considerava il programma ben fatto e a suo avviso al pubblico piaceva. La conduttrice ha poi spiegato perché ha accettato di condurlo nonostante il suo desiderio di allontanarsi dalla tv e ridurre i suoi impegni quotidiani per stare più vicino al marito che negli ultimi mesi non è stato bene.

Mara Venier: “Le Stagioni dell’Amore? Ho registrato tutto in 3 giorni”

“Le Stagioni dell’Amore l’ho fatto soltanto per il rapporto di amicizia e stima che mi lega al mio direttore che è Angelo Mellone. Lui me l’ha chiesto e io l’ho fatto, anche molto volentieri perché avevo voglia di sperimentare qualcosa di nuovo. Divertita? Io in tre giorni ho registrato tutto!” Ha raccontato Mara, rivelando che non è stato un lavoro così impegnativo, anzi.

La Venier ha poi rivelato che ha accolto i consensi della gente, in molti l’hanno fermata per chiederle come poter partecipare: “Poi però il programma è andato in onda per mesi e le donne mi fermano per strada per chiedermi se possono partecipare perché cercano il moroso. E io gli dico che purtroppo è registrato.” Le stagioni dell’amore non ha convinto e l’esperimento non si è rivelato proficuo, ora si pensa già al prossimo programma da collocare nella fascia del primo pomeriggio del sabato di Rai Uno.

L’addio di Mara Venier a Domenica in è definitivo?

Mara Venier questa volta non ha intenzione di ripensarci, nonostante l’insistenza della dirigenza di rete. La conduttrice ha detto basta a Domenica in, vuole godersi più tempo con la famiglia e con il marito Nicola Carraro. La decisione appare dunque definitiva e non soggetta a variazioni. Chi prenderà il suo posto?

Si è parlato di una conduzione corale affidata a più volti Rai, tra cui Gabriele Corsi. C’è chi ha invece insinuato alla possibile presenza di Fiorello, anche se appare improbabile, ma non si è ancora fatto il nome di un personaggio femminile. La Rai ha lasciato le porte aperte alla conduttrice veneta, ma a quanto pare presto dovrà scegliere a chi affidare Domenica in.