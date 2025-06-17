L’ultima edizione di Matrimonio a Prima Vista ha ottenuto diversi consensi: ecco le scene inediti del reality. Cosa è successo tra Francesca e Alessandro.

Le scene mai andate in onda di Matrimonio e Prima Vista: cosa è successo tra Francesca e Alessandro

Matrimonio a Prima Vista è tra i format di maggiore successo di Real Time. In onda da molte stagioni ha visto nascere diversi amori, anche se molti si sono detti addio alla fine del format. Tuttavia ci sono state coppie che hanno provato a stare insieme, ma non hanno avuto il loro lieto fine. L’ultima edizione del particolare reality ha ricevuto diversi consensi, il pubblico si è mostrato molto interessato alle vicissitudini delle coppia formatesi. Matrimonio a Prima Vista 14 si è concluso da diverse settimane, e nei giorni scorsi è andata in onda la puntata che racconta cosa è successo ai protagonisti ad un mese dalla scelta.

La puntata di Matrimonio a prima vista e…poi è stata ovviamente montata tenendo conto dell’esigenze di programmazione, ma esistono alcune scene che non andate in onda del confronto coppie-esperti: scene che sono visibili in rete. Momenti che rivelano la spontaneità dei protagonisti non sempre attenti all’esigenze del copione televisivo. E’ importante ricordare che le tre coppie hanno lasciato il programma, dopo un mese dalla celebrazione delle nozze, insieme. Tutte e tre, nonostante dubbi e incertezze, ha detto si alla scelta, determinati a darsi una seconda occasione.

Del resto un mese è decisamente poco tempo per conoscersi e la vita quotidiana è in grado di dare maggiori risposte in merito ad una relazione che funzioni o meno. Alessandro e Francesca, coppia che ha fatto molto parlare di se, durante il reality sono stati protagonisti di diversi confronti e tutto faceva pensare che non avrebbero dato seguito alla conoscenza. Gli ultimi giorni che hanno preceduto la scelta si sono avvicinati, per questo hanno deciso di darsi una seconda possibilità. Ma cos’è successo durante l’ultimo incontro con gli esperti? Ecco cosa si sono detti i due.

Matrimonio a Prima Vista, Alessandro: “Ho agito di pancia”

Il confronto tra Alessandro e Francesca un mese dopo la scelta è stato decisamente molto vivace. La giovane romana ha rivelato che Alessandro, nonostante fosse presente con diversi messaggi, ha evitato di incontrarla. Ha cercato diverse scuse per non vederla e alla fine ha affermato che non si sentiva coinvolto, tanto che non voleva vederla neanche per un caffè. Il romano ha elencato una serie di impedimenti che non gli hanno permesso di incontrare la moglie: dal lavoro, all’attività sportiva fino ai malesseri della mamma.

Tutte affermazioni che a Francesca ma anche agli esperti sono apparse scuse per evitare di rivedere la giovane. Alessandro ha poi confessato che evidentemente quando ha detto si ha agito di pancia e poco di testa. Inoltre ha ribadito di non aver mai provato una forte attrazione fisica nei confronti della donna. Un momento decisamente imbarazzante anche per gli esperti che hanno sottolineato quanto è importante per Alessandro l’attrazione fisica rispetto ad altri aspetti.

Francesca: “Ci ho provato fino alla fine…”

Gli esperti hanno poi messo in evidenza come Francesca abbia provato a salvare il rapporto, si sia impegnata a dare una possibilità diversa alla storia, cosa che non ha fatto Alessandro che invece si è concentrato molto di più sulle sue esigenze e non su quelle della coppia. Il pubblico si è diviso tra la trasparenza di Francesca e le ragioni di Alessandro:

“Alessandro con il sì ne voleva uscire bene: la verità la si vede quando dice che non prova attrazione e non ha mai avuto l’intenzione di andare avanti. E trovo egocentrico pretendere che Francesca si spendesse per lui quando lui non era disposto a prendersi neanche un caffè.” Ha commentato un utente. E ancora: “Francesca sei bellissima e fortissima. Alessandro sei un vuoto a perdere … Francy fidati nella sfortuna sei stata molto fortunata ti vedo molto bene con Giorgio chissà …”