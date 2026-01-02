Le ragazze dei quartieri alti è tra i Top 10 su Netflix: trama e il ricordo di Brittany Murphy, scomparsa nel 2009

Le ragazze dei quartieri alti, pellicola del 2003, è tra i film più visti su Netflix, ha conquistato un posto d’onore nella Top 10 della nota piattaforma, rivelandosi ancora attuale e contemporaneo. Una commedia affiatata degli anni 2000, con protagonista Brittany Murphy e Dakota Fanning, che continua a comparire tra le preferenze del pubblico. La trama è semplice, ma allo stesso tempo coinvolgente e la narrazione è fluida e a tratti anche divertente.

Molly Gunn è una giovane donna spensierata e abituata a una vita agiata grazie all’eredità del padre, una rockstar improvvisamente deceduta. Quando però scopre che il suo denaro è stato rubato dal commercialista, Molly si ritrova senza un soldo e costretta a rimboccarsi le maniche per mantenersi. La svolta arriva quando accetta di lavorare come baby-sitter per Ray, una bambina precoce e molto determinata, figlia di una manager musicale sempre presa dal lavoro.

La loro relazione, inizialmente difficile, si trasforma in un legame speciale che porterà entrambe a crescere e a porsi nei confronti della quotidianità in modo diverso. Il film, diretto da Boaz Yakin, è rimasto nel cuore di molti spettatori grazie alla chimica tra le protagoniste e alla combinazione di commedia e cuore. Il rapporto tra le due protagoniste è espressione di amicizia vera, ma soprattutto di solidarietà e sostegno. Vivono due solitudini diverse, ma in fondo molto simili.

Brittany Murphy, chi è l’attrice e com’è morta

Brittany Murphy, che interpreta Molly, è ricordata con affetto dai fan e dai colleghi. L’attrice statunitense, nata nel 1977 ad Atlanta, ha lavorato in numerosi film tra gli anni ’90 e 2000, tra cui Ragazze interrotte e 8 Mile. La sua carriera fu tragicamente interrotta dalla sua scomparsa nel dicembre 2009, all’età di 32 anni, un evento che lasciò molti fan sotto shock.

Murphy è stata un’attrice molto amata, le sue interpretazioni hanno toccato il cuore dei fans, ma soprattutto hanno sempre ricevuto critiche positive da parte degli addetti ai lavori. Ha saluto dare a Molly la giusta intensità e ne ha capito disagi e sofferenze, sarà anche per questo che Le ragazze dei quartieri alti è ancora oggi un film molto apprezzato dal pubblico.

L’attrice ha conquistato la popolarità con il film Ragazze interrotte (1999), in seguito è apparsa in alcune serie tv, e nel 2000 era tra le giovani artiste più richieste. Oltre alla recitazione, Murphy ha prestato la voce a personaggi animati (tra cui Happy Feet) e ha inciso anche alcuni brani musicali, mostrando una vena artistica poliedrica. La sua morte, avvenuta nel 2009, ha lasciato un profondo vuoto nel mondo del cinema e il pubblico conserva di lei un bellissimo ricordo.

Netflix, tutte le commedie cuore e amicizia disponibili

Nel suo catalogo Netflix dispone di diverse commedie sentimentali, che emozionano e coinvolgono: tra i titoli più quotati che hanno un vasto seguito ci sono Il diritto di contare dove primeggia l’amicizia e il riscatto personale, con protagoniste femminili forti, Sierra Burgess è una sfigata dal tono leggero, ma sincero, e Dumplin.

Tra quelli più nostalgici Moxie e Tall Girl due pellicole piacevoli e scorrevoli con trame giovanili e alla riscoperta dei sentimenti. Film che hanno un loro spazio sulle varie piattaforme streaming.