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Le ragazze dei quartieri alti è tra i Top 10 su Netflix: trama e il ricordo di Brittany Murphy, scomparsa nel 2009

Le ragazze dei quartieri alti è tra i Top 10 su Netflix: film del 2003 con Brittany Murphy, scomparsa nel 2009: il ricordo dell’attrice.

di Barbara Di Castro
Le ragazze dei quartieri alti è tra i Top 10 su Netflix: trama e il ricordo di Brittany Murphy, scomparsa nel 2009
2 Gennaio 2026 22:30

Le ragazze dei quartieri alti, pellicola del 2003, è tra i film più visti su Netflix, ha conquistato un posto d’onore nella Top 10 della nota piattaforma, rivelandosi ancora attuale e contemporaneo. Una commedia affiatata degli anni 2000, con protagonista Brittany Murphy e Dakota Fanning, che continua a comparire tra le preferenze del pubblico. La trama è semplice, ma allo stesso tempo coinvolgente e la narrazione è fluida e a tratti anche divertente.

Molly Gunn è una giovane donna spensierata e abituata a una vita agiata grazie all’eredità del padre, una rockstar improvvisamente deceduta.  Quando però scopre che il suo denaro è stato rubato dal commercialista, Molly si ritrova senza un soldo e costretta a rimboccarsi le maniche per mantenersi. La svolta arriva quando accetta di lavorare come baby-sitter per Ray, una bambina precoce e molto determinata, figlia di una manager musicale sempre presa dal lavoro.

La loro relazione, inizialmente difficile, si trasforma in un legame speciale che porterà entrambe a crescere e a porsi nei confronti della quotidianità in modo diverso. Il film, diretto da Boaz Yakin, è rimasto nel cuore di molti spettatori grazie alla chimica tra le protagoniste e alla combinazione di commedia e cuore. Il rapporto tra le due protagoniste è espressione di amicizia vera, ma soprattutto di solidarietà e sostegno. Vivono due solitudini diverse, ma in fondo molto simili.

Brittany Murphy, chi è l’attrice e com’è morta

Brittany Murphy, che interpreta Molly, è ricordata con affetto dai fan e dai colleghi. L’attrice statunitense, nata nel 1977 ad Atlanta, ha lavorato in numerosi film tra gli anni ’90 e 2000, tra cui Ragazze interrotte e 8 Mile. La sua carriera fu tragicamente interrotta dalla sua scomparsa nel dicembre 2009, all’età di 32 anni, un evento che lasciò molti fan sotto shock.

Le ragazze dei quartieri alti su Netflix
Le ragazze dei quartieri alti cover-foto Netflix- Tvblog.it

Murphy è stata un’attrice molto amata, le sue interpretazioni hanno toccato il cuore dei fans, ma soprattutto hanno sempre ricevuto critiche positive da parte degli addetti ai lavori. Ha saluto dare a Molly la giusta intensità e ne ha capito disagi e sofferenze, sarà anche per questo che Le ragazze dei quartieri alti è ancora oggi un film molto apprezzato dal pubblico.

L’attrice ha conquistato la popolarità con il film Ragazze interrotte (1999), in seguito è apparsa in alcune serie tv, e nel 2000 era tra le giovani artiste più richieste. Oltre alla recitazione, Murphy ha prestato la voce a personaggi animati (tra cui Happy Feet) e ha inciso anche alcuni brani musicali, mostrando una vena artistica poliedrica. La sua morte, avvenuta nel 2009, ha lasciato un profondo vuoto nel mondo del cinema e il pubblico conserva di lei un bellissimo ricordo.

Netflix, tutte le commedie cuore e amicizia disponibili

Nel suo catalogo Netflix dispone di diverse commedie sentimentali, che emozionano e coinvolgono: tra i titoli più quotati che hanno un vasto seguito ci sono Il diritto di contare dove primeggia l’amicizia e il riscatto personale, con protagoniste femminili forti, Sierra Burgess è una sfigata dal tono leggero, ma sincero, e Dumplin. 

Tra quelli più nostalgici Moxie e Tall Girl due pellicole piacevoli e scorrevoli con trame giovanili e alla riscoperta dei sentimenti. Film che hanno un loro spazio sulle varie piattaforme streaming.

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