Beppe Severgnini chiede a Pupo e i Ricchi e Poveri di schierarsi nel merito del conflitto tra Russia e Ucraina. Un appello che sa anche un po’ di attacco, visti i toni usati dal giornalista a Le Parole. “Qualcuno si è girato dall’altra parte e continua a farlo”, afferma la penna del Corriere della Sera. “Nomi e cognomi: Pupo, Ricchi e Poveri. Sono popolarissimi in Russia, sono sicuro che la loro coscienza gli dirà qualcosa”.

Nel mirino finiscono pure i politici, da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini. Tutti colpevoli, a suo dire, di essere rimasti in silenzio in questi giorni o di non aver preso chiare distanze dal presidente russo.

“Uno poteva cominciare anche prima a vedere con chi aveva a che fare. Pure io sono stato in Russia per lavoro, per i libri e per altre cose. Abbiamo sperato che le cose brutte che si vedevano fossero un’eccezione e quindi ci siamo colpevolmente tutti quanti girati dall’altra parte”.

Parole di elogio arrivano invece per Albano Carrisi che, nonostante il filo-putinismo degli anni passati, di recente ha preso le distanze e aperto le porte di Cellino San Marco ad una famiglia di ucraini.

Riguardo a Pupo, circa due mesi fa lo stesso cantante ha comunicato che il governo dell’Ucraina lo ha inserito nella lista degli “indesiderati”. All’artista toscano sarebbe costata cara la partecipazione ad un festival canoro svoltosi a Jalta nel 2021, nella Crimea occupata dai russi. “In pratica, se mi presento alla loro frontiera, rischio di essere arrestato. Io comunque non mi fermerò. Continuerò a portare la mia musica in giro per il mondo. Dalla Russia all’Australia ed ovunque mi sarà data la libertà di cantare le mie innocue canzoni”.

Severgnini e Pupo si sono già confrontati sull’argomento. Era il 2016 e, da conduttore de L’erba dei vicini su Rai 3, lo scrittore coinvolse proprio Pupo in una puntata dedicata alla Russia.