Le parole di Fabrizio Corona dopo il ricovero: cosa ha e come sta

Fabrizio Corona non smette di far parlare di sé e, nonostante il fisico gli abbia chiesto di fermarsi, non sembra avere alcuna intenzione di farlo. Dopo aver allarmato il web con alcuni scatti che lo ritraevano su un letto d’ospedale tra elettrodi e flebo, l’ex re dei paparazzi è tornato a far sentire la sua voce, rivelando dettagli preoccupanti sul suo stato di salute e confermando, al contempo, la sua natura di combattente instancabile.

Al centro delle notizie ormai da settimane, Corona ha rotto il silenzio sulle proprie condizioni di salute e, dopo i pochi dettagli che aveva dato su X, unico social che può attualmente utilizzare, si è lasciato andare ad una dichiarazione più ampia. Tutto è iniziato quando ha pubblicato due foto – una con il volto coperto e l’altra con il petto segnato dai macchinari medici – accompagnate da un messaggio criptico: “Non mi state fermando, mi state ricreando”.

Ora, però, ospite ai microfoni di Radio Marte, Corona ha sciolto tutti i dubbi sul ricovero di tre giorni nel reparto di cardiologia del Fatebenefratelli di Milano.

Fabrizio Corona: ecco come sta dopo il ricovero

Dopo aver scherzato sulle proprie condizioni parlando di “macumbe di Signorini”, Fabrizio Corona, ai microfoni di Radio Marte, ha raccontato un’amara verità: l’ex re dei paparazzi è afflitto da una grave infezione. “Sto male, ho una malattia, una roba brutta che non guarisce”, ha confessato a Fabio Brescia. Nonostante il parere dei medici, che gli hanno imposto dieci giorni di stop assoluto, Fabrizio ha deciso di non fermarsi: “In questo momento ogni giorno vale oro, non posso permettermi di stare quattro giorni a letto”.

Fabrizio Corona, dunque, non si ferma. Appena dimesso dall’ospedale, infatti, è volato a Napoli come ospite del Peppy Night di Peppe Iodice, dove ha lanciato un annuncio che promette di scuotere i piani alti di Cologno Monzese: il 2 marzo uscirà una nuova, esplosiva puntata del suo format YouTube, Falsissimo.

“Il 2 marzo ci sarà la resa dei conti. Mediaset e Alfonso Signorini dovranno avere paura”, ha dichiarato. Durante una recente ospitata in discoteca, Corona ha rincarato la dose, spiegando che la puntata di Falsissimo sarà focalizzata su temi caldi che lasceranno il segno. L’obiettivo dichiarato è quello di “rigirare le carte”, raccontando al pubblico la sua verità su tutto ciò che è accaduto nelle ultime settimane.

Mentre la salute resta un’incognita che preoccupa i fan, la data del 2 marzo è già segnata sul calendario mediatico come il giorno del “dentro o fuori” per Fabrizio Corona.