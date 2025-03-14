Le anticipazioni dell’ultima puntata di venerdì 21 marzo 2025, alle 21:30, de Le onde del passato, la nuova fiction di Canale 5 ambientata all’isola d’Elba, con Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri nei panni dei protagonisti. La serie narra delle indagini sull’omicidio di un uomo che, anni prima, ha fatto parte di un gruppo di che ha abusato delle giovani Anna Reali (Valle) e Tamara Valenti (Ferri).

Le onde del passato, ultima puntata

Un altro omicidio

La misteriosa morte di una giovane ritrovata sulla spiaggia potrebbe essere connessa ai drammatici fatti vissuti nel 2004 da Anna e Tamara sullo yacht Slang e per cui stanno conducendo un’indagine parallela. Luca (Giorgio Marchesi) indaga su questo decesso partendo da una labile traccia fotografica: un dettaglio dell’abito, il particolare di un biglietto dorato.

Una festa segreta e una fuga

Mia (Margot Adam), la figlia di Tamara, viene invitata assieme alle amiche ad una festa esclusiva e segreta, mentre l’ospite del B&B Rosa (Maria Sole Mansutti) viene coinvolta nella disperata fuga di una ragazza. Fuga che rischia di trasformarsi in tragedia.

Quante sono le puntate de Le onde del passato?

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In tutto, le puntate della prima stagione della fiction sono dodici, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Canale 5 ne manda in onda due per volta, per sei prime serate. Considerato il doppio appuntamento della prima settimana di programmazione, l’ultima puntata va in onda il 21 marzo.

Le onde del passato, quando va in onda?

La serie tv va in onda il venerdì sera, ma la prima puntata è stata trasmessa di mercoledì, il 19 febbraio. Dal 21 febbraio, invece, la fiction occupa la prima serata del venerdì, e così fino al finale di stagione, in cui si svela la soluzione del mistero.

Dove vedere Le onde del passato?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Le onde del passato in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.