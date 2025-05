Anna Valle e Giorgio Marchesi tornano in tv con una fiction che racconta l’omicidio di un uomo che, anni prima, aveva abusato di due ragazze, oggi diventate grandi

Anna Valle e Giorgio Marchesi tornano in una fiction targata Canale 5: Le onde del passato li vede infatti protagonisti di un giallo che affonda le proprie radici nel doloroso passato della protagonista, una donna che deve tornare nel suo luogo natale dove anni prima fu vittima di violenza. Una storia che intreccia un duro tema d’attualità a un mistero da risolvere. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Le onde del passato, puntate

Le puntate della fiction vanno in onda da mercoledì 19 febbraio 2025, alle 21:40, su Canale 5. Nella prima settimana di programmazione la serie tv va in onda anche venerdì 21 febbraio, mentre dalla settimana successiva viene trasmessa solo il venerdì sera.

Le onde del passato, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione della fiction sono dodici, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Canale 5 ne manda in onda due per volta, per sei prime serate. Considerato il doppio appuntamento della prima settimana di programmazione, l’ultima puntata va in onda il 21 marzo.

Le onde del passato, trama

Isola d’Elba, 2004: Anna Reali (Anna Valle) e Tamara Valente (Irene Ferri) sono due amiche inseparabili con la passione per la musica e insieme formano un duo musicale di successo. Nel corso di una serata su uno yacht, le due giovani sono vittime di violenza da parte di un gruppo di sconosciuti.

Vent’anni dopo, Anna è diventata una pilota d’aerei che dopo il trauma subito ha costruito attorno a sé una fortezza invalicabile, mentre l’amica è rimasta sull’isola, dove ha aperto il B&B “Le Sirene”, specializzato in vacanze terapeutiche per gli ospiti che desiderano far pace con sé stessi e curare le ferite dell’anima.

All’improvviso, una telefonata di Tamara, che non sentiva da vent’anni, fa sprofondare di nuovo Anna nell’incubo “Lui è qui”, rivela Tamara ad Anna, “vieni subito”. Ma chi è Lui? Un ricco turista milanese, ma per Anna e Tamara uno dei colpevoli di quell’orrendo crimine che sconvolse per sempre le loro vite.

Scoperta la sua presenza sull’isola, Tamara l’ha tramortito e imprigionato in un capanno, per farsi rivelare i nomi dei suoi complici. Ma quando torna da lui insieme ad Anna, l’uomo è morto. Sul suo petto, un foro di proiettile. Tamara diventa subito la prima sospettata del delitto e Anna farà di tutto per scagionarla.

A indagare sull’omicidio – e sulle due amiche – il commissario Luca Bonnard (Giorgio Marchesi), lo stesso uomo che, in quella fatidica notte, salvò Anna dall’annegamento, dopo che si era tuffata dalla barca su cui lei e Tamara stavano subendo violenza. Luca non ha mai dimenticato gli occhi magnetici di quella “sirena” che ha salvato dalle acque: sarà difficile per entrambi separare il sospetto dall’attrazione e lasciarsi andare a un sentimento che diventa ogni giorno più forte.

Mentre si dibatte per sviare i sospetti del bel commissario, e al contempo cerca di capire chi è il vero assassino, Anna si trova anche a fare da madre a Mia (Margot Adam), la figlia di Tamara che non sa di essere nata da quella orribile notte, e a prendersi cura degli ospiti del B&B “Le Sirene”.

Sullo sfondo, i magnifici scenari e il mare cristallino dell’Isola d’Elba e una piccola comunità con la sua rete di relazioni, in cui non mancano segreti, bugie, corruzione, ricatti, che l’indagine di Anna e Luca sveleranno pian piano, per arrivare a un finale sorprendente.

Le onde del passato, cast

Il cast della fiction è guidato da Anna Valle e Giorgio Marchesi, due volti già noti al pubblico di Mediaset (e non solo): Anna Valle ha recitato in Luce dei tuoi occhi, mentre Giorgio Marchesi in Vanina-Un Vicequestore a Catania.

Anna Valle è Anna Reali;

è Anna Reali; Giorgio Marchesi è Luca Bonnard;

è Luca Bonnard; Irene Ferri è Tamara Valente;

è Tamara Valente; Margot Adam è Mia;

è Mia; Fausto Maria Sciarappa è Paolo;

è Paolo; Fiorenza Pieri è Silvia;

è Silvia; Silvia Mazzieri è Beatrice;

è Beatrice; Maria Rosaria Russo è Stefania;

è Stefania; Vittoria Mangani è Marta;

è Marta; Maurizio Donadoni è Giuseppe;

è Giuseppe; Enea Barozzi è Lorenzo;

è Lorenzo; Sergio Albelli è Andrea;

è Andrea; Emma Bianchi è Lucrezia;

è Lucrezia; Elisa Di Eusanio è Catia;

è Catia; Manuel Gallese è Riccardo;

è Riccardo; Valeria Milillo è Anita;

è Anita; Maria Sole Mansutti è Rosa;

è Rosa; Mattia Manfredonia è Leone;

è Leone; Andrea Tarulli è Matteo;

è Matteo; Federica Citarella è Gaia;

è Gaia; Floria Torrigiani Malaspina è Aurora;

Malaspina è Aurora; Giorgia Sinicorni è Carla Zan;

è Carla Zan; Emma Valenti è Anna da giovane;

è Anna da giovane; Emma Quartullo è Tamara da giovane;

è Tamara da giovane; Sergio Pierattini è il Pm Maffei;

è il Pm Maffei; Andrea Tidona è Gaetano;

è Gaetano; Niccolò Gentili è Giovanni.

Le onde del passato, regista e sceneggiatori

La regia della fiction è di Giulio Manfredonia, già dietro Rocco Schiavone, Buongiorno Mamma e Fosca Innocenti. La sceneggiatura è stata scritta da Eleonora Fiorini, Giorgio Glaviano e Davide Sala. A produrre Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy, per Rti.

Dov’è stato girato Le onde del passato

Le riprese sono avvenute tra l’inverno e la primavera 2024 sull’Isola d’Elba, dov’è è ambientato il racconto. In particolare, le le location scelte sono state Rio Marina e Porto Azzurro.

Le onde del passato è una storia vera?

No, ma la fiction è liberamente tratta dal libro “Due sirene in un bicchiere” di Federica Brunini, edito da Feltrinelli.

Le onde del passato su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Le onde del passato in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.