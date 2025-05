Le anticipazioni della terza puntata di venerdì 28 febbraio 2025, alle 21:30, de Le onde del passato, la nuova fiction di Canale 5 ambientata all’isola d’Elba, con Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri nei panni dei protagonisti. La serie narra delle indagini sull’omicidio di un uomo che, anni prima, ha fatto parte di un gruppo di che ha abusato delle giovani Anna Reali (Valle) e Tamara Valenti (Ferri).

Le onde del passato, terza puntata

La moglie di Bonnard ha avuto un ruolo nelle vicende dello yacht?

Michela, la moglie di Bonnard (Marchesi) che ha fatto perdere le sue tracce da anni, sembra avere avuto un ruolo centrale nelle vicende che ruotano attorno allo yacht Slang. Ciò mette a dura prova i sentimenti che legano Anna a Luca: ma la verità è ancora più drammatica di quanto Luca possa immaginare.

Anna riceve delle minacce

La scoperta di un archivio segreto e di una collana misteriosa aprono nuovi spiragli su una vicenda sempre più oscura, dove forse ha avuto un ruolo attivo anche qualcuno molto vicino al B&B Le sirene. Anna, che continua a ricevere minacce, è costretta a confrontarsi con un commissario in pensione, che era in servizio durante i fatti del 2004.

Quante sono le puntate de Le onde del passato?

In tutto, le puntate della prima stagione della fiction sono dodici, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Canale 5 ne manda in onda due per volta, per sei prime serate. Considerato il doppio appuntamento della prima settimana di programmazione, l’ultima puntata va in onda il 21 marzo.

Dove vedere Le onde del passato?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Le onde del passato in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.