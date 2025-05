Le anticipazioni della seconda puntata di venerdì 21 febbraio 2025, alle 21:30, de Le onde del passato, la nuova fiction di Canale 5 ambientata all’isola d’Elba, con Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri nei panni dei protagonisti. La serie narra delle indagini sull’omicidio di un uomo che, anni prima, ha fatto parte di un gruppo di che ha abusato delle giovani Anna Reali (Valle) e Tamara Valenti (Ferri).

Le onde del passato, seconda puntata

Bonnard trova nuovi indizi

L’ispettore Bonnard (Marchesi) indaga sui simboli di un braccialetto trovato in una foto e riesce a collegare Anna (Valle) e Tamara (Ferri) allo yacht di Zan, l’uomo che era stato fatto prigioniero da Tamara e che è stato trovato morto. L’enigmatico pittore Giovanni (Niccolò Gentili) sembra custodire delle verità sul passato di Anna, ma un improvviso incidente gli impedisce di rivelare ciò che sa.

L’attrazione tra Anna e Luca

Anna si confronta con Luca, ma non riesce ad aprirsi completamente sul segreto che Tamara custodisce, non riuscendo a fidarsi completamente di lui. Bonnard, anche se ancora segnato dalla perdita della moglie, scopre di essere molto attratto da Anna, nonostante sia coinvolta nelle indagini.

Le vicende dei residenti del B&B

Intorno al caso si intrecciano altre vite: Anita (Valeria Milillo), madre del pittore Giovanni, trova conforto nel generale Gaetano (Andrea Tidona), mentre Stefania (Maria Rosaria Russo), giornalista ambiziosa, rischia di destabilizzare la comunità con le sue rivelazioni. Il recupero dello yacht Slang mette a repentaglio la vita di Luca.

Quante sono le puntate de Le onde del passato?

In tutto, le puntate della prima stagione della fiction sono dodici, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Canale 5 ne manda in onda due per volta, per sei prime serate. Considerato il doppio appuntamento della prima settimana di programmazione, l’ultima puntata va in onda il 21 marzo.

Dove vedere Le onde del passato?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Le onde del passato in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.