Le anticipazioni della quinta puntata di venerdì 14 marzo 2025, alle 21:30, de Le onde del passato, la nuova fiction di Canale 5 ambientata all’isola d’Elba, con Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri nei panni dei protagonisti. La serie narra delle indagini sull’omicidio di un uomo che, anni prima, ha fatto parte di un gruppo di che ha abusato delle giovani Anna Reali (Valle) e Tamara Valenti (Ferri).

Le onde del passato, quinta puntata

Il sacrificio di Gaetano

Gaetano (Andrea Tidona) sceglie di sacrificarsi per proteggere Mia (Margot Adam) e di confessare al posto suo l’omicidio di Giuseppe (Maurizio Donadoni). Anna e Luca (Giorgio Marchesi), divisi tra attrazione e traumi passati, indagano su un misterioso “terzo uomo” presente sullo yacht Slang: un oscuro personaggio che potrebbe essere molto più vicino di quanto immaginano.

Un poliziotto scomparso riaffiora nelle indagini

Dalle loro ricerche riemerge il ricordo di un poliziotto misteriosamente scomparso, la cui sorte è in qualche modo legata ad uno degli ospiti del B&B. Ma un imprevisto avvenimento travolge Mia: l’intera isola si mobilita, incorniciata dal mare che riflette incertezza e ricerca di verità.

Quante sono le puntate de Le onde del passato?

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In tutto, le puntate della prima stagione della fiction sono dodici, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Canale 5 ne manda in onda due per volta, per sei prime serate. Considerato il doppio appuntamento della prima settimana di programmazione, l’ultima puntata va in onda il 21 marzo.

Le onde del passato, quando va in onda?

La serie tv va in onda il venerdì sera, ma la prima puntata è stata trasmessa di mercoledì, il 19 febbraio. Dal 21 febbraio, invece, la fiction occupa la prima serata del venerdì, e così fino al finale di stagione, in cui si svela la soluzione del mistero.

Dove vedere Le onde del passato?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Le onde del passato in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.