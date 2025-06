Le anticipazioni della quarta puntata di venerdì 7 marzo 2025, alle 21:30, de Le onde del passato, la nuova fiction di Canale 5 ambientata all’isola d’Elba, con Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri nei panni dei protagonisti. La serie narra delle indagini sull’omicidio di un uomo che, anni prima, ha fatto parte di un gruppo di che ha abusato delle giovani Anna Reali (Valle) e Tamara Valenti (Ferri).

Le onde del passato, quarta puntata

Mia è sotto pressione

I nervi di Mia (Margot Adam), la figlia di Tamara, sono messi alla prova dalla morte dell’ex commissario. Anna cerca di aiutarla con il sostegno di Gaetano (Andrea Tidona) che, paterno e protettore, la affianca nelle scelte più difficili.

Ma le risposte sembrano lontane

Luca (Marchesi) è assegnato al caso, affiancato come sempre da Beatrice (Silvia Mazzieri); la poliziotta, ignara delle colpe del padre, sta per affrontare un’inaspettata verità. Ma anche quando una traccia mette a rischio Anna ed i segreti che faticosamente sta cercando di tenere celati, la soluzione del delitto sembra allontanarsi; e tutti i personaggi si muovono in un precario equilibrio, tra il senso di colpa e la speranza di redenzione.

Quante sono le puntate de Le onde del passato?

Le Onde del Passato (Gallery) Guarda le altre 7 fotografie →

In tutto, le puntate della prima stagione della fiction sono dodici, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Canale 5 ne manda in onda due per volta, per sei prime serate. Considerato il doppio appuntamento della prima settimana di programmazione, l’ultima puntata va in onda il 21 marzo.

Le onde del passato, quando va in onda?

La serie tv va in onda il venerdì sera, ma la prima puntata è stata trasmessa di mercoledì, il 19 febbraio. Dal 21 febbraio, invece, la fiction occupa la prima serata del venerdì, e così fino al finale di stagione, in cui si svela la soluzione del mistero.

Dove vedere Le onde del passato?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Le onde del passato in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.