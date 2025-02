La nuova fiction, girata all’isola d’Elba, vede protagonista Anna Valle nei panni di una pilota d’aereo che torna nei luoghi in cui ha subìto una violenza per aiutare un’amica

La fiction di Canale 5 riapre i battenti: dopo qualche settimana di stop, anche Mediaset torna a riproporre serie tv autoprodotte con protagonisti alcuni dei volti più noti dal pubblico, come Anna Valle e Giorgio Marchesi, protagonisti a breve de Le onde del passato, di cui sta già andando in onda il promo.

Quando esce Le onde del passato?

Per ora Canale 5 non ha comunicato una data ufficiale e, nel promo, si limita a dire prossimamente. Ma stando alle informazioni di Publitalia ’80, concessionario pubblicitario di riferimento di Mediaset, scopriamo che Le onde del passato è collocato nella serata del venerdì. Con ogni probabilità, quindi, la fiction dovrebbe uscire venerdì 21 febbraio 2025, per sei puntate e altrettante prime serate, anche in streaming su Mediaset Infinity. Non va esclusa, però, l’ipotesi della collocazione del mercoledì (e quindi dal 19 febbraio).

La trama de Le onde del passato

La serie, prodotta da Banijay Studios Italy per Rti con la regia di Giulio Manfredonia e la sceneggiatura di Eleonora Fiorini (Libera) e Davide Sala (Luce dei tuoi occhi), è ambientata sull’isola d’Elba. Nel 2004 Anna (Anna Valle) e Tamara (Irene Ferri) sono due amiche inseparabili con la passione per la musica e insieme formano un duo musicale di successo.

Nel corso di una serata su uno yatch, le due giovani sono vittime di una violenza da parte di un gruppo di sconosciuti. Da allora sono passati vent’anni: Anna è diventata un pilota d’aereo che dopo il trauma subito ha sacrificato l’amore per volare nei cieli, mentre l’amica è rimasta sull’isola, dove ha aperto il B&B “Le Sirene”, specializzato in vacanze terapeutiche per i suoi ospiti.

All’improvviso una telefonata di Tamara fa sprofondare di nuovo Anna nell’incubo: costretta a ritornare dopo tanti anni sui luoghi del tragico passato, dovrà combattere per difendere Tamara da un’accusa di omicidio e indagare con l’aiuto di Luca (Giorgio Marchesi), il Commissario di Polizia che vent’anni prima la soccorse dopo quella tragica notte. Anna e Luca inizieranno un’indagine che li porterà alla scoperta della verità, nascosta tra le onde del mare e dei sentimenti che li legano.

Il cast de Le onde del passato

La serie tv riporta su Canale 5 Anna Valle, protagonista per due stagioni di Luce dei tuoi occhi, e Giorgio Marchesi, visto in Vanina-Un vicequestore a Catania. Il cast, però, include anche Irene Ferri, Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Vittoria Mangani e Margot Adam.