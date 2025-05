Le anticipazioni della prima prima puntata di mercoledì 19 febbraio 2025, alle 21:30, de Le onde del passato, la nuova fiction di Canale 5 ambientata all’isola d’Elba, con Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri nei panni dei protagonisti. La serie narra delle indagini sull’omicidio di un uomo che, anni prima, ha fatto parte di un gruppo di che ha abusato delle giovani Anna Reali (Valle) e Tamara Valenti (Ferri).

Le onde del passato, prima puntata

Anna deve tornare all’Elba

Anna Reali torna all’isola d’Elba su richiesta dell’amica Tamara Valenti, che tiene prigioniero un uomo, l’avvocato Zan, legato a un trauma condiviso da entrambe. Ma all’arrivo di Anna, Zan viene trovato cadavere: le due amiche cercano di occultarne il corpo, ma la scomparsa attiva le indagini dell’ispettore Luca Bonnard (Marchesi).

Tamara è sospettata dell’omicidio

Il poliziotto sospetta un legame tra l’avvocato scomparso e il B&B di Tamara e riconosce in Anna una ragazza che aveva salvato, in mare, anni prima. Tamara è al centro dei sospetti della polizia, ed Anna si impegna nel cercare prove della sua innocenza, oltre che ad occuparsi della figlia Mia (Margot Adam) e degli affari del B&B: ma la sua anima è segnata dal ricordo di una notte di violenza di diciotto anni prima.

Anna nasconde un segreto

Nel frattempo, il commissario Bonnard comincia a sospettare che Anna gli stia nascondendo qualcosa e che abbia un legame con un evento di cui lui stesso, tanti anni prima, era stato testimone. Dalle profondità dell’Isola, stanno per emergere tante dolorose verità.

Quante sono le puntate de Le onde del passato?

In tutto, le puntate della prima stagione della fiction sono dodici, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Canale 5 ne manda in onda due per volta, per sei prime serate. Considerato il doppio appuntamento della prima settimana di programmazione, l’ultima puntata va in onda il 21 marzo.

Dove vedere Le onde del passato?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Le onde del passato in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.