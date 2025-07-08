Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore: chi arriva a Milano

È già nota la data del debutto – sempre su Rai 1 – della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. L’appuntamento con le nuove storie della soap che ruota intorno al grande magazzino milanese, con le sue atmosfere di metà anni ’60, è fissato per l’8 settembre 2025. Le anticipazioni del decimo capitolo del popolare period drama con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi sono piuttosto intriganti.

Anche nella prossima stagione non mancheranno interessanti new entry nelle trame della soap, esattamente come era accaduto nel corso della nona stagione quando nel capoluogo lombardo si è presentata Odile, la figlia ritrovata della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Il Paradiso delle Signore 10 non farà eccezione. Anche nella nuova stagione arriverà a Milano un personaggio nuovo di zecca.

Il Paradiso delle Signore 10, chi arriva a Milano nelle nuove puntate

Le anticipazioni degli episodi inediti de Il Paradiso delle Signore in onda a settembre rivelano che Enrico tornerà a esercitare la sua professione: quella di medico. Ma non solo: incontrerà un collega, il dottor Alberto Di Meo, interpretato da Paolo Romano, noto agli spettatori di Rai 3 per la parte del pm Eugenio Nicotera in Un Posto al Sole.

A quanto pare il posto di magazziniere lasciato vacante da Enrico in negozio verrà occupato dall’altra new entry di spicco di questa decima stagione: Fulvio Rinaldi alias Simone Montedoro (il capitano Giulio Tommasi di Don Matteo) che riuscirà anche a far assumere come Venere la figlia Caterina. Dopo una stagione passata a nascondersi dalla banda di criminali che lo braccava, Enrico Brancaccio tornerà finalmente a essere se stesso: il dottor Proietti.

Cessata la minaccia, Enrico potrà finalmente tornare e indossare il camice bianco senza più necessità del lavoro sotto copertura nel magazzino del Paradiso. Lui e Anita inoltre si trasferiranno in pianta stabile a Villa Guarnieri. Troveranno spazio anche le vicende di un altro dottore, Alberto Di Meo, che giungerà a Milano. Le anticipazioni non dicono ancora se Alberto e Enrico saranno semplicemente colleghi accomunati dalla stessa professione o se collaboreranno fianco a fianco nello stesso ospedale o in una clinica privata.

Sarà anche da vedere come si risolverà la questione della ferita alla mano riportata da Enrico nel finale della scorsa stagione e che conseguenze avrà per il suo lavoro di medico. Quello che appare certo è che nelle prime puntate Proietti non farà cenno a nessuno del suo malessere. Si potrebbe ipotizzare dunque che Di Meo sia uno specialista al quale Enrico si rivolgerà per risolvere il problema alla mano.

Le nuove trame de Il Paradiso delle Signore 10

Con l’assunzione di Fulvio in magazzino a causa dell’assenza di Enrico anche la figlia Caterina entrerà a far parte dello staff del negozio. Inizierà a lavorare come commessa. Le Veneri infatti avranno decisamente molto lavoro da fare, tra Elvira impegnata col bimbo appena nato, Rosa ancora via da Milano e Delia impegnata con le acconciature della nuova collezione.

Non mancheranno infine le vicende sentimentali dei protagonisti. Matteo si fidanzerà con Marina Valli mentre Odile troncherà con Guido Castelli dopo aver capito di essere innamorata proprio del fratello di Marcello. Adelaide e Barbieri continueranno la loro relazione e lo stesso faranno Delia e Gianlorenzo.