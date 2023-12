Le note del Natale 2023 con Veronica Maya e Padre Enzo Fortunato: in onda stasera su Rai 1

Tra gli eventi musicali natalizi in onda in questi giorni, si aggiunge anche il tradizionale appuntamento con Le note del Natale, che andrà in onda questa sera, lunedì 25 dicembre, giorno di Natale, su Rai 1, poco dopo la mezzanotte (al termine del Tg1), precisamente alle ore 00:15.

L’edizione 2023 sarà condotta da Veronica Maya, con la partecipazione di Padre Enzo Fortunato. Tra gli ospiti, troveremo Serena Autieri, Enzo Campagnoli, i The Twins, il coro Gospel Voices e Gloria Enchill.

Il concerto unisce idealmente Betlemme con Greccio, paese in provincia di Rieti noto per il santuario fondato da San Francesco, dove quest’ultimo inventò il presepe. Proprio la piccola località del reatino è al centro delle celebrazioni per gli 800 anni della nascita del presepe.

Durante la serata, ci saranno anche gli interventi del Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, e del presidente del comitato nazionale per l’anniversario del presepe, Monsignor Domenico Pompili.

L’itinerario musicale e spirituale partirà, quindi, da Greccio e attraverserà Scala, luogo in cui Sant’Alfonso Maria de’ Liguori trovò l’ispirazione per comporre il canto natalizio Quanno nascette Ninno (da questo canto, proviene un altro canto natalizio ossia Tu scendi dalle stelle) fino ad arrivare a Napoli, a Via San Gregorio Armeno, la tradizionale strada dei presepi.

Le dichiarazioni di Padre Enzo Fortunato, riportate dall’Ansa:

Un viaggio straordinario da vivere con i telespettatori di Rai 1 nei luoghi dove San Francesco ha inventato il Presepe e nei luoghi che hanno ispirato il Tu scendi dalle stelle. Oggi il rischio è di vivere il Natale di Gesù senza assaporarne il significato più profondo e vero. Ecco perché vogliamo andare all’origine di chi ha compreso come senza Gesù non esiste il Natale.

Il programma è firmato da Paola Miletich mentre la regia sarà a cura di Marco Capasso.

Durante la giornata di oggi, Padre Enzo Fortunato sarà protagonista anche di In cammino. I sentieri dell’anima, in onda alle ore 15:45 su Rai 3. Anche in questo caso, il viaggio alla scoperta delle tradizioni natalizie avrà inizio da Greccio e terminerà a Napoli.