Le libere donne, esordio quasi al 18% di Share. Il Best Of di Taratata si accontenta del 13,4%. Vola Floris su La7. I dati Auditel del 10 marzo 2026

Lino Guanciale si conferma un catalizzatore di interesse per Raiuno, l’attore è una certezza della fiction italiana grazie a progetti particolarmente importanti. L’ultimo, in ordine di tempo, si chiama Le Libere Donne e l’esordio – anche questa volta in prima serata – è piuttosto alto. La serie si attesta quasi al 18% di Share, segnando il 17,9%. Una partenza, con i parametri odierni, piuttosto sprint. La concorrenza di Canale 5 sceglie di riproporre Taratata: il format musicale, con Paolo Bonolis, era in replica.

Il motivo è legato alla sperimentazione che Mediaset sta facendo. Lo show ha registrato una percentuale di ascolti molto alta, in live. L’intenzione era di provarlo in replica per tastare il terreno in vista di una seconda stagione. Il competitor, in queste condizioni, non è la rete ammiraglia della Rai ma sè stesso. Il Best Of di Taratata, dal titolo “Tutto in una notte”, arriva al 13,4% di Share.

Libere Donne, esordio positivo. Taratata resiste in replica

Quanto basta non solo per riconfermarlo, con una nuova edizione, il prossimo anno ma anche per continuare a investire – nel prossimo futuro – su una determinata tipologia di format. Le reti cadette guardano altrove: Rai2 con lo show dei The Jackal, Stasera a Letto tardi, supera il 4% di Share arrivando al 4,1%. Rai3 ritrova FarWest al 3,7% di Share. Salvo sottile ha perso terreno rispetto al passato, forse perché molti hanno preferito cambiare riferimento tv rispetto a talk e approfondimento.

Infatti È Sempre Cartabianca raggiunge il 4,4% su Rete4, il programma di Bianca Berlinguer – in parallelo a quello del collega ex Mediaset – resta un talk show puro senza inchiesta. Questo interessa maggiormente il pubblico, almeno per il momento. Italia Uno prova a restare in scia di argomentazioni e propone Le Iene presentano Inside: la versione approfondimento del programma di Davide Parenti registra il 9,2% di Share allungando il passo rispetto alla concorrenza.

DiMartedì una corazzata per La7

Ancora meglio riesce a fare Floris su La7: il suo DiMartedì arriva al 10,4% di Share confermando standard sempre più alti settimana dopo settimana. Tv8, il canale in chiaro di Sky, viaggia su altre vette e ottiene il 2,6% di Share con Italia’s Got Talent aspettando la nuova edizione del programma. Cash or Trash – La notte dei tesori, sul Nove, si fa bastare il 2,2% di Share.

Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra 13Hours sul Canale 20, I Crimini di Emily su Rai4, Sfida oltre il fiume rosso su Iris e Il Sapore del Successo su RaiMovie. Nel preserale, invece, trionfa Affari Tuoi su La Ruota della Fortuna ma la differenza è davvero minima: il gioco dei pacchi si attesta sul 23,5% di Share, mentre la concorrenza raggiunge il 23,3%. I due programmi restano praticamente appaiati animando un confronto televisivo sempre più serrato.