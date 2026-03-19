Le libere donne, anticipazioni 24 marzo: cosa accadrà nell’ultima puntata

C’è un momento, nelle grandi fiction storiche, in cui tutto cambia ritmo. Le linee narrative si stringono e i segreti iniziano a pesare.

È esattamente quello che sta accadendo a Le libere donne, la serie di Rai 1 che si prepara a chiudere con un finale carico di tensione e conseguenze.

Nel cuore della storia c’è ancora una volta Maggiano, luogo simbolo dove si intrecciano resistenza, paura e umanità. Paola si muove con un obiettivo chiaro: organizzare un ballo in maschera che non sia solo un momento di evasione, ma anche un modo concreto per raccogliere viveri e proteggere Marta, la giovane ebrea nascosta nella struttura e costretta a fingersi paziente.

Ma il fragile equilibrio salta rapidamente. La gelosia crescente di Margherita innesca una crisi interna che sfocia in un gesto estremo da parte di una delle degenti. È il segnale che la tensione, fino a quel momento trattenuta, sta ormai emergendo in tutta la sua forza.

Nel frattempo, Paola si imbatte in una scoperta destinata a cambiare le dinamiche tra i protagonisti: leggendo alcuni scritti di Tobino, capisce che l’uomo è segretamente innamorato proprio di Margherita. Un dettaglio che aggiunge un ulteriore livello di complessità emotiva a una storia già segnata da scelte difficili.

Relazioni sotto pressione e minacce sempre più concrete

Sul piano personale, i rapporti si fanno sempre più fragili. Mario continua a scavare nel passato di Margherita, mentre Paola decide di affrontarlo apertamente, mettendo sul tavolo verità che non possono più essere ignorate.

Ma il vero punto di rottura arriva dall’esterno. Beppe, ex infermiere ormai schierato con il regime fascista, irrompe armato nella struttura accusando Roncoroni di nascondere un’ebrea. È un’accusa gravissima, che mette in pericolo non solo Marta, ma l’intero equilibrio di Maggiano.

Il ballo in maschera, pensato come un momento di apparente normalità, diventa invece il teatro dello scontro decisivo. Tra musica, luci e costumi, si consuma una delle scene più intense della serie.

È qui che il colonnello nazista Sommer entra in scena con un ultimatum: la consegna immediata della donna ebrea nascosta nella struttura. Non c’è più spazio per ambiguità o compromessi. La festa si trasforma così in un luogo carico di paura. Medici e pazienti, fino a quel momento legati da un fragile senso di comunità, si trovano improvvisamente di fronte a una scelta: proteggere o cedere.

La terza e ultima puntata porterà inevitabilmente tutti i nodi al pettine. I segreti accumulati nel corso della serie verranno a galla, le relazioni cambieranno in modo irreversibile e il peso del regime si farà ancora più opprimente. Non sarà un finale consolatorio. Ogni decisione avrà un costo, e chi ha scelto di opporsi alla violenza dovrà affrontarne le conseguenze fino in fondo.

Quando va in onda l’ultima puntata su Rai 1

Per chi segue la serie fin dall’inizio, l’appuntamento è già segnato. Le libere donne si conclude martedì 24 marzo 2026, in prima serata su Rai 1, con una puntata finale composta da due episodi.

La miniserie, articolata in tre serate complessive, ha costruito una narrazione intensa e concentrata, mantenendo alta l’attenzione del pubblico settimana dopo settimana.

C’è anche un’altra possibilità per chi non vuole aspettare: gli episodi sono disponibili in streaming su RaiPlay fin dal debutto, inclusa la puntata conclusiva.

Il finale, a questo punto, non è solo atteso. È necessario. Per capire chi riuscirà davvero a restare libero — e a quale prezzo.