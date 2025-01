La serie tv è in onda dal lunedì al venerdì alle 19 su Rai 2, in anteprima su RaiPlay

Amori, passioni, intrighi e casi legali riusciranno a conquistare il pubblico abituato agli action americani? Rai 2 cambia strada nella fascia preserale e da lunedì 13 gennaio 2025 porta Le Leggi del Cuore, una soap opera colombiana ambientata nelle aule di tribunale, nello spazio occupato da anni dalla serialità americana di NCIS e dei suoi vari spinoff. La serie tv arriva sulla scia del successo riscontrato in streaming su RaiPlay dove è costantemente ai vertici della TopTen pubblicata sulla stessa piattaforma, ma soprattutto del successo ottenuto in Colombia e al livello internazionale con la realizzazione di una versione messicana e una cilena, ma anche con l’acquisto del format da parte di Ellen Pompeo (la star di Grey’s Anatomy) per realizzarne una versione americana.

Le Leggi del cuore, la trama

La serie colombiana Le Leggi del cuore prodotta da RCN Colombia, distribuita in Italia da Tunnel Produzioni, racconta le a le vicende umane e professionali di un gruppo di avvocati di un importante studio legale, esperti in diritto di famiglia. Pablo Domínguez, uno dei soci dello studio Cabal-Ortega-Domínguez e associati, sta affrontando il divorzio dalla moglie Jimena, quando incontra una collega Julia Esallon che sta per sposare Camilo Borrero ma per uno scherzo del destino, la sua vita cambia e finirà per avvicinarsi a Pablo. Il triangolo tra Julia-Pablo-Camilo è al centro della serie, così come i vari casi affrontati che per lo più sono ispirati a fatti realmente accaduti.

Le Leggi del cuore, il cast

A guidare la serie, creata da Mónica Agudelo Tenorio e sviluppata da Felipe Agudelo, ci sono diversi volti noti della serialità sudamericana. Pablo Dominguez è interpretato da Luciano D’Alessandro, attore e conduttore venezuelano di origine italiane che ha partecipato alla serie Dolce Valentina, mentre Julia Esallon è interpretata da Laura Londoño, che ha vinto l’ultima edizione di Masterchef Celebrities in Spagna, Camilo Borrero è invece interpretato da Sebastián Martínez, protagonista della serie Netflix L’Incidente.

A completare il cast di Le Leggi del cuore troviamo Iván López, nei panni di Nicolas Ortega avvocato dal fascino seducenti, Mabel Moreno, nelle vesti di Maria Del Pilar, avvocatessa carismatica che lotta per i diritti e per l’emancipazione delle donne. Troviamo poi Lina Tejeiro, nei panni di Catalina Mejìa, segretamente innamorata di Alfredo Duperly, che è interpretato da Rodrigo Candamil, recentemente protagonista del sequel di Betty la fea – Ugly Betty.

Le Leggi del cuore, quando inizia?

Il 13 gennaio alle 19.

Le Leggi del cuore, la programmazione

La soap colombiana è in onda su Rai 2 da lunedì 13 gennaio 2025 alle 19 con due puntate al giorno tutti i giorni.

Le Leggi del cuore, la sigla

La sigla originale della serie, il brano Me Llamas del gruppo Piso 21 si è trasformata in una hit mondiale da oltre 936 milioni di streaming e recentemente è stata remixata dal celebre cantante Maluma.

Le Leggi del cuore, quante puntate sono?

La prima stagione di Le Leggi del cuore è formata da 131 puntate, la seconda da 146.

Le Leggi del cuore, quante stagioni sono?

La soap opera colombiana La ley del corazon è composta da due stagioni andate in onda tra il 2016 e il 2019.

Le Leggi del cuore, il rilascio in streaming

La Rai ha deciso di rilasciare le puntate di Le Leggi del cuore in anteprima su Raiplay in streaming, quindi le puntate della prima stagione sono già tutte disponibili in streaming. Il rilascio è iniziato a novembre e ogni settimana sono state caricate 20 puntate.

Le Leggi del cuore, il lancio su TikTok

A rendere ancora più innovativo e crossmediale l’arrivo della serie colombiana in Italia, c’è stato anche il lancio sul canale TikTok della Rai con la prima puntata disponibile sul social e uno speciale evento con alcuni membri del cast che hanno raccontato la serie ai fan.