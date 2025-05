Le ipotesi nuove del Paradiso delle Signore: Enrico torna a fare il medico

Cosa dobbiamo aspettarci dall’amatissima serie Rai? Ci sarà davvero una svolta per uno dei protagonisti nelle prossime puntate?

Le puntate del Paradiso delle Signore di settembre promettono di essere ricche di colpi di scena, per molti personaggi potrebbero arrivare importanti novità e tra questi c’è quello di Enrico, che potrebbe dare una grande svolta alla sua vita, riprendendo la sua vecchia professione di medico.

L’abbiamo conosciuto come magazziniere, ma la sua vera identità – dopo una serie di vicende – è venuta a galla e adesso Enrico potrebbe tornare a fare ciò che amava. Tra le protagoniste della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci potrebbe essere anche Rita Marengo, per lei potrebbero esserci delle sorprese che le faranno superare il brutto periodo vissuto.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, cosa succede nelle prossime stagioni?

Enrico è stato sicuramente uno dei personaggi protagonisti della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, nel corso delle puntate di quest’anno la sua vera identità è stata scoperta e adesso, nelle prossime puntate, potrebbe tornare a fare il medico.

Il magazziniere, infatti, si è trovato sul punto di perdere la vita, è riuscito a salvarsi grazie all’intervento di Mimmo Burgio e questa cosa potrebbe spingerlo a volersi rimettere il camice e voltare finalmente pagina, chiudendo così il capitolo della sua vita come magazziniere de Il Paradiso delle Signore. Cosa che potrebbe far piacere alla contessa Adelaide, salva grazie a un intervento al cuore effettuato proprio da Enrico, che ha così subito dimostrato che medico talentuoso sia.

Nelle puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore molto spazio potrebbe averlo proprio Rita Marengo. La giovane ha ammesso le sue colpe riguardo alla sua collaborazione segreta con Tancredi, che ha portato al famoso plagio dell’abito. La sua sincerità potrebbe essere premiata, del resto ha dimostrato di essere davvero molto pentita e questa cosa potrebbe spingere Marcello e Roberto a darle un’altra possibilità.

La bravura dell’ex venere è cosa nota e proprio per questo potrebbe ricevere una nuova offerta di lavoro ed entrare a far parte della squadra del grande magazzino. Nelle ultime puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore abbiamo vista Rita tornare a Milano dopo che Marcello aveva smascherato la sua collaborazione con Tancredi. La ragazza aveva subito deciso di confessare alla capocommessa Irene le sue colpe, chiedendo scusa per le bugie raccontate.

La giovane aveva poi detto di essere disposta a testimoniare contro Tancredi qualora ci fosse stata una denuncia contro di lui, gesto che potrebbe dimostrare la sua buona fede e il desiderio di rimediare all’errore commesso. Proprio per questo Roberto e Marcello potrebbero scegliere di offrirle un nuovo lavoro. Il Paradiso delle Signore nelle puntate che andranno in onda a settembre, dunque, regalerà una serie di colpi di scena, anche la prossima stagione – a quanto pare – sarà intensa come quella passata.