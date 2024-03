Dopo Che Dio ci Aiuti e Un Ciclone in Convento il pubblico di Rai 2 è pronto per conoscere Suor Boniface, suora cattolica ma anche esperta di scienza forense che le permette di risolvere casi di omicidio nella solo apparentemente pacifica provincia inglese. Immersa nelle atmosfere degli anni ’60 Le Indagini di Sister Boniface nasce come spinoff di Padre Brown (trasmesso in Italia su La7) e arriva su Rai 2 e RaiPlay in chiaro dopo il passaggio in prima tv su Sky Investigation (e NOW). Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa nuova serie crime del sabato sera, che porta atmosfere decisamente divers rispetto a quelle dei procedurali americani della rete.

Le Indagini di Sister Boniface, la trama

Creata da Jude Tindall la serie Le Indagini di Sister Boniface nasce per la piattaforma di streaming di contenuti britannici BritBox ed è prodotta da BBC Studios. Seguendo lo stile di questa tipologia di serie, è un giallo leggero infarcito di commedia e misteri, avvolto dalle atmosfere di provincia degli anni ’60. Al centro c’è suor Boniface che vive nel convento di St. Vincent nella fittizia cittadina di Great Slaughter nelle Cotswolds. La suora oltre ai doveri religiosi del suo ordine ha un dottorato in scienza forense che mette al servizio della polizia locale, che gli ispettori vogliano il suo aiuto è un’altra questione.

Le Indagini di Sister Boniface, le anticipazioni delle puntate

Le puntate del 9 marzo

1×01 Cause Innaturali: il nuovo sergente Livingstone, appena arrivato in paese inconsapevole del fatto che l’ispettore Gillespie spesso si risolve a una suora per risolvere i suoi casi. Come per il primo che gli capita tra le mani, la morte di una donna, domestica di una villa dove sei mesi prima era morto il ricco padrone di casa, lasciando ai tre nipoti un’immensa fortuna.

1×02 Motore, ciack omicidio!: nel convento si svolgono le riprese di una serie di spionaggio ma il protagonista viene ucciso davvero e a suor Boniface non resta altro da fare che indagare.

Le Indagini di Sister Boniface, il cast

Lorna Watson è Suon Boniface

Max Brown è Sam Gillespie, detective

Jerry Iwu è Felix Linvigstone, sergente trasferito dalle Bermuda

Miranda Raison è Ruth Penny, giornalista locale

Ami Metcalf è Peggy Button, poliziotta

Belina Lang è Mrs. Clam

David Sterne è Tom Thomas

Virginia Fiol è sorella Reginald

Tina Chiang è sorella Peter

Ivan Kaye è Ted Button

Le Indagini di Sister Boniface, le location

La cittadina in cui è ambientata la serie non esiste nella realtà. Le riprese si sono svolte al Princethorpe College, una scuola cattolica che si trova vicino Rugby nel Warwickshire in Inghilterra. Soprattutto nella seconda stagione parte delle riprese si sono svolte anche a Great Barrington nel Gloucestershire.

Le Indagini di Sister Boniface e Padre Brown

Il personaggio di Sister Boniface è stato introdotto nella prima stagione di Padre Brown ma le due serie sono ambientate in epoche diverse con Padre Brown nei ’50 e Boniface nei ’60.

Le Indagini di Sister Boniface quante puntate sono?

La prima stagione è composta da 10 episodi.

Le Indagini di Sister Boniface, la seconda stagione si farà?

La seconda stagione è già stata interamente rilasciata sia nel Regno Unito che in Italia su Sky dove manca soltanto lo speciale natalizio da 90 minuti. Una terza stagione è stata girata la scorsa estate.

Le Indagini di Sister Boniface in streaming

Le puntate della serie trasmesse da Rai 2 sono in live streaming su RaiPlay. On demand su Sky e in streaming su NOW sono disponibili i cofanetti delle prime due stagioni complete.