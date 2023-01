Spaesato, disorientato. Gaetano Pecoraro è stato chiamato a commentare l’addio di Teo Mammucari a Le Iene a pochi minuti dall’annuncio ufficiale. E’ successo sabato a Tv Talk, con il programma che però risulta registrato ventiquattr’ore prima.

“Ci risulta che Mammucari se ne sia andato”, ha affermato Massimo Bernardini, coinvolgendo proprio l’inviato. Una notizia beccata per un soffio, visto che – come detto – il comunicato di Mediaset è stato pubblicato nel primo pomeriggio di venerdì.

Il buco ‘scampato’ si è tuttavia trasformato in un involontario quanto efficace ‘effetto verità’, con Pecoraro preso chiaramente in contropiede. “Ho letto adesso il comunicato stampa che è stato pubblicato, se ho capito bene ha degli impegni in azienda nuovi. E’ pronto per nuove avventure”.

Bernardini non ha potuto non ironizzare sulla risposta diplomatica, causando la contro-reazione di Pecoraro: “Ragazzi, è uscito il comunicato un’ora fa…”.

Fosse andato in onda in diretta, quindi di sabato, il volto de Le Iene avrebbe probabilmente avuto modo di ragionare sulla risposta da fornire su una domanda che sarebbe risultata scontata ed inevitabile. Al contrario, Pecoraro si è ritrovato coinvolto nella discussione dopo giorni di silenzi assordanti e ipotesi legate sull’assenza di Mammucari nell’appuntamento di martedì, che, stando alle parole di Belen Rodriguez, pareva temporanea: “Questa sera conduco senza Teo, che saluto. Un bacio gigantesco”. Sulle “nuove esperienze lavorative” nemmeno un lontanissimo accenno.