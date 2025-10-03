Le Donatella: età, studi e lavoro, dove vivono, i genitori, profilo Instagram

Protagoniste della tv, le Donatella sono le gemelle più amate dello spettacolo e del web: tutte le curiosità sulla loro vita privata e professionale.

Dai talent show fino ai reality, passando per i più acclamati programmi d’intrattenimento. Giulia e Silvia Provvedi, conosciute come le Donatella, sono le gemelle più note del piccolo schermo italiano e del web.

Sui social sono delle vere influencer, ma nel loro passato hanno spaziato tra musica e tv, senza farsi mancare cinema e cronaca rosa. Una carriera ricca di esperienze professionali ed una sfera privata sotto ai riflettori.

Le Donatella: infanzia e famiglia

Giulia e Silvia Provvedi sono gemelle e sono nate l’1 dicembre 1993 a Modena, frutto dell’amore della madre Monica Alberti e del padre, scomparso nel settembre del 2022. I genitori erano separati, ma l’uomo ha continuato ad essere un punto di riferimento per le figlie. Le Donatella hanno un fratello minore, Matteo Provvedi.

Non è ben noto il percorso di studi intrapreso dalle sorelle, oggi di 31 anni, che hanno scoperto fin da giovanissime una grande propensione per il mondo artistico. Nello specifico, all’inizio della loro carriera si sono focalizzate sulla musica, ambito nel quale hanno esordito e che le ha portate alla popolarità.

Dagli esordi musicali al successo in tv

Silvia e Giulia Provvedi hanno debuttato alle audizioni della sesta edizione di X Factor nel 2012 all’età di 19 anni, presentandosi come il duo Provs Destination. Diventate concorrenti, modificarono il loro nome in Donatella per decisione di Arisa, che prese spunto dalla loro ammirazione per Donatella Rettore.

Eliminate nella quarta serata, hanno pubblicato l’album d’esordio Unpredictable nel 2013. Con un look iconico e rigorosamente diverso, le gemelle hanno catturato ben presto l’attenzione del piccolo schermo, trasformandosi in personaggi televisivi.

Nel 2015 hanno partecipato all’Isola dei Famosi, vincendo in coppia l’edizione. Nel 2018 sono approdate al Grande Fratello Vip, dove intraprendono percorsi separati. Silvia si è classificata terza. Con una personalità travolgente ed un’immagine che buca lo schermo, le Donatella si alternano tra ospitate in tv e nuovi progetti.

Sono state protagoniste del muro dei 100 a All Together Now dal 2019 al 2021, sono apparse nel minimondo di Avanti un Altro ed oggi sono concorrenti di Tale e Quale Show. Per loro non è mancata qualche esperienza al cinema. Nel 2022 hanno recitato nel film La California.

Vita privata

Nel 2015 Silvia Provvedi è finita sotto ai riflettori per la sua relazione con Fabrizio Corona, ma la storia è terminata nel 2018. In quell’anno, la cantante ha conosciuto l’imprenditore Giorgio ‘Malefix’ De Stefano. Dal loro amore è nata la figlia Nicole nel 2020, ma poco dopo il compagno è stato arrestato per associazione mafiosa e condannato a 12 anni di carcere.

Giulia Provvedi ha avviato una relazione con il portiere Pierluigi Gollini nel 2017, ma tra i due si è innescata una crisi a causa di segnalazioni emerse mentre lei era nella casa del Grande Fratello. La coppia si è riunita, per poi separarsi definitivamente nel 2020. Giulia ha ammesso in alcune interviste di aver sofferto molto per la fine della storia. La cantante ha ritrovato l’amore nel 2022 con Andrea Riso, imprenditore attivo nel mondo del calcio. Pur essendo nate e cresciute a Modena, le gemelle Provvedi hanno deciso da diversi anni di trasferirsi a Milano.

I profili social

Le Donatella sono attivissime sui social e possono vantare un profilo Instagram da 1,5 milioni di follower, dal nome @ledonatellaofficial. Nella loro pagina condivisa pubblicano costantemente aggiornamenti sulla loro vita quotidiana tra famiglia, tempo libero, eventi mondani ed impegni tv.