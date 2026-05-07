Le città di Pianura, 8 David di Donatello dove vederlo in streaming

Le Città di Pianura di Francesco Sossai. Un viaggio ipnotico e malinconico nel cuore della nebbia veneta che ha conquistato otto statuette, consacrandosi come il miglior film dell’anno e un capolavoro imperdibile del nuovo cinema d’autore italiano.

Il trionfo di Le Città di Pianura ai David di Donatello 2026 ha segnato un punto di svolta per il cinema italiano contemporaneo, portando a casa ben otto statuette tra cui i prestigiosi premi per il Miglior Film e la Miglior Regia.

L’opera di Francesco Sossai ha saputo incantare pubblico e critica grazie a un racconto sospeso tra le nebbie venete, capace di trasformare una storia di provincia in un caso cinematografico di risonanza nazionale.

Dove è possibile vedere Le città di Pianura

Tuttavia, è fondamentale fare una piccola precisazione riguardo alla disponibilità online del titolo: nonostante il grande interesse suscitato, Attualmente, il film è disponibile in esclusiva per gli abbonati su MUBI, la piattaforma dedicata al cinema d’autore che ne ha curato il lancio streaming.

Per chi preferisse invece una soluzione senza abbonamento, l’opera è accessibile per il noleggio o l’acquisto digitale sui principali store come Apple TV, Prime Video e Rakuten TV. E possibile anche vederlo su Mediaset Infinity a noleggio.