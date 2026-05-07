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Le città di Pianura, 8 David di Donatello dove vederlo in streaming

Le Città di Pianura di Francesco Sossai. Un viaggio ipnotico e malinconico nel cuore della nebbia veneta che ha conquistato otto statuette, consacrandosi come il miglior film dell’anno e un capolavoro imperdibile del nuovo cinema d’autore italiano.

di Giuliana Marra
Le città di Pianura, 8 David di Donatello dove vederlo in streaming
7 Maggio 2026 15:40

Il trionfo di Le Città di Pianura ai David di Donatello 2026 ha segnato un punto di svolta per il cinema italiano contemporaneo, portando a casa ben otto statuette tra cui i prestigiosi premi per il Miglior Film e la Miglior Regia.

L’opera di Francesco Sossai ha saputo incantare pubblico e critica grazie a un racconto sospeso tra le nebbie venete, capace di trasformare una storia di provincia in un caso cinematografico di risonanza nazionale.

Dove è possibile vedere Le città di Pianura

Tuttavia, è fondamentale fare una piccola precisazione riguardo alla disponibilità online del titolo: nonostante il grande interesse suscitato, Attualmente, il film è disponibile in esclusiva per gli abbonati su MUBI, la piattaforma dedicata al cinema d’autore che ne ha curato il lancio streaming.

Per chi preferisse invece una soluzione senza abbonamento, l’opera è accessibile per il noleggio o l’acquisto digitale sui principali store come Apple TV, Prime Video e Rakuten TV. E possibile anche vederlo su Mediaset Infinity a noleggio.

 

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