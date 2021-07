I rischi di finire nelle mani dei malintenzionati si amplificano, quando sei una influencer che racconta tutta la sua vita online. Lo sa bene la protagonista de Le bugie hanno gli occhi verdi, il film-tv in onda questa sera, sabato 10 luglio 2021, alle 21:05 su Raidue.

La trama de Le bugie hanno gli occhi verdi

Whitney Sadler (Shoshana Bush) è un’influencer che vive a Los Angeles. Appresa la morte dei genitori, investiti da un’auto pirata, decide di tornare nella sua casa natale a Boston con la sorella Meghan (Sarah Fischer), sia per riavvicinarsi alla sua famiglia, ma anche per un’opportunità di lavoro.

Poco dopo, fa la conoscenza di Mike Vincent (Spencer Neville), suo vicino di casa che si prende cura della madre, ma anche di Lucas (Lance A. Williams), social media influencer da oltre otto milioni di follower. Whitney invita entrambi ad una festa a casa sua, ma Mike declina l’invito.

Alla festa si presenta anche Greg (Paul McCallion), che sembra essere un fan troppo ossessionato dalla protagonista. Grazie ad un intervento di Mike, che alla fine accetta l’invito e si presenta alla festa, l’uomo viene allontanato. Mentre Whitney resta affascinata dal gesto di Mike, Meghan nutre qualche dubbio nei suoi confronti e fa delle ricerche, fino a presentarsi a casa sua, avvertendolo di trattare bene la sorella.

Whitney, intanto, s’incontra con Lucas per un pranzo di lavoro: lui condivide una storia insieme a lei, ma tra i commenti ne arriva uno di minacce firmato da tale WhitneyBigFan. Dopo il pranzo, Lucas muore in un incidente stradale, apparentemente perché ubriaco, anche se la ragazza ricorda di averlo visto bere solo un bicchiere di vino.

Sconvolta, Whitney trova sostegno in Mike, con cui inizia ad uscire, intraprendendo una relazione. Per Meghan, però, c’è qualcosa che non va: rintraccia Greg, che le rivela di essere stato pagato per comportarsi in quel modo dalla stessa persona che si firma WhitneyBigFan.

La donna irrompe quindi nella casa di Mike, dove incontra Kathy, che pensa essere sua madre, che le chiede aiuto. Viene scoperta da Mike, ma è Whitney a calmare il ragazzo, evidentemente indispettito. Nonostante le raccomandazioni della sorella, Whitney continua ad uscire con Mike, fin qualche Meghan scompare nel nulla.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE-

Whitney decide di andare a casa di Mike, entrando dalla stessa finestra da cui era entrata Meghan: nel seminterrato trova Meghan legata. La sorella è stata rapita da Mike, che ha rapito anche Kathy, che non è sua madre. A quel punto irrompe Mike: l’uomo era compagno di scuola di Whitney (ma lei non è è mai accorta di lui) ed è sempre stato attratto da lei, fino a sviluppare una vera e propria ossessione. Il seminterrato, infatti, è pieno di immagini di Whitney. Non solo: è stato Mike ad uccidere i suoi genitori, per costringerla a tornare a Boston.

Tra Whitney e Mike parte uno scontro, da cui ha la meglio la donna, che riesce a colpire il suo stalker. Mike viene portato via da un’ambulanza: Whitney ha imparato così che se vuole continuare a lavorare sui social, deve farlo in modo differente. Istituisce una fondazione a nome di Lucas, contro il bullismo online e la sicurezza. Continua a ricevere commenti negativi, ma sa come mettere al loro posto chi la critica. Mike, intanto, dalla prigione realizza un nuovo video da inviarle.

Curiosità sul film-tv

Le bugie hanno gli occhi verdi è andato in onda negli Stati Uniti su Lifetime nel 2018, con il titolo “Web of lies” (ma è anche noto con il titolo “Lies gone viral”). La regia è di Terrence Hayes, la sceneggiatura è stata scritta da Blaine Chiappetta e Russell Hainline.

Le bugie hanno gli occhi verdi, streaming

E’ possibile vedere Le bugie hanno gli occhi verdi in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.