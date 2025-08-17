Le anticipazioni turche de La Notte nel Cuore: una verità sconvolgente cambia il corso delle cose

La Notte nel Cuore, che cosa dicono le anticipazioni turche. Una verità pazzesca sconvolgerà ogni cosa.L’attesa è quasi finita. Difatti ormai è ufficiale il fatto che a Settembre, quando prenderà il via la nuova stagione televisiva, la soap turca La Notte nel Cuore tornerà a farci sognare con i suoi nuovi e super attesi episodi.

La Notte nel Cuore, che cosa dicono le anticipazioni turche. Una verità pazzesca sconvolgerà ogni cosa.

L’attesa è quasi finita. Difatti ormai è ufficiale il fatto che a Settembre, quando prenderà il via la nuova stagione televisiva, la soap turca La Notte nel Cuore tornerà a farci sognare con i suoi nuovi e super attesi episodi. Chiaro che il fatto di avercela gustata fino a pochi, pochissimi giorni fa, ci aveva portato a pensare che per il tutto mese vigente sarebbe andata in onda.

Così non è stato e non sarà per decisione dell’accorto Ad delle Reti Mediaset, l’affascinante Pier Silvio Berlusconi che pensando che molti italiani in questi giorni siano impegnati con le vacanze e quindi impossibilitati nel seguire come si deve le loro serie preferite. Nel frattempo, però, si possono sempre rivedere le puntate già andate in onda su Mediaset Infinity.

Inoltre i più curiosi se vogliono sapere qualcosa di più riguardo a che cosa accadrà a stretto giro ai protagonisti de La Notte nel Cuore non devono fare altro che leggere con molta attenzione le anticipazioni turche. Noi vi preannunciamo, come si evince fin dal titolo, che emergerà una verità del tutto inaspettata e, per certi versi, assai scomoda che inevitabilmente stravolgerà ogni cosa. Niente sarà più come prima.

La Notte nel Cuore, la verità inaspettata che cambia tutto

Cominciamo con il dire che a rivelarla, senza tanti giri di parole ma con una viva e pungente commozione, sarà il personaggio di Tahsin. La confessione, effettuata con la voce rotta dal pianto e con le lacrime agli occhi, la farà al giovane Nuh. Si tratta di una confessione molto personale e dolorosa da non prendere, pertanto, alla leggera.

In poche parole l’uomo svelerà che la sua amata mamma ha subito violenze da parte del padre di Samet e Hikmet, suoi acerrimi nemici. Successivamente ha mandato via la donna, licenziandola. Non voleva, infatti, avere sotto i suoi occhi il frutto del suo peccato. Lui è pertanto nato da un abuso. Di riflesso è il fratello di coloro che detesta. La sua sete di vendetta sarà fortissima e pronta letteralmente a esplodere con il preciso scopo di rivendicare la madre ma anche la sua vita senza padre, fatta di tantissimi sacrifici sotto ogni punto di vista.

Tutto ciò sarà visionabile in Italia a partire da domenica 21 Settembre 2025 in prime time. Dunque non cambierà la programmazione della soap turca che, in codesto frangente, dovrà vedersela a livello di share niente meno che con la terza, nonché super attesa stagione, della fiction Cuori, in onda su Rai 1.