Le anticipazioni sulla nuova stagione di Cuori: trama, cast, come finisce la storia

La terza stagione di Cuori si è conclusa con un trittico finale che ha portato a termine un percorso di dodici episodi distribuiti in sei prime serate su Rai 1. Il ciclo di Cuori 3 ha finito la sua corsa martedì 17 febbraio. La serie medical avrebbe dovuto chiudere i battenti domenica 22 febbraio, giorno della chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

I vertici di Viale Mazzini hanno deciso di evitare sovrapposizioni anticipando a martedì 17 il gran finale della nuova stagione della fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, che anche stavolta ha fatto registrare numeri importanti, seguita da una media di 2,8–3 milioni di spettatori, con uno share stabilmente tra il 16 e il 18%.

Il terzo capitolo di Cuori ha chiuso con 3.034.000 telespettatori e il 17,8% di share. Cifre non trascurabili in un febbraio affollato da eventi televisivi e sportivi come le Olimpiadi invernali più vincenti della nostra storia sportiva. I dati degli ascolti promuovono dunque Cuori 3. Cosa sappiamo su una possibile quarta stagione della fiction?

Ci sarà una quarta stagione di Cuori?

La fiction Cuori si è confermata come uno dei titoli di punta della rete ammiraglia Rai. La fiction ambientata nella Torino degli anni Settanta, tra le corsie dell’ospedale Molinette, ha continuato a intrecciare passioni private e sfide mediche. Il pubblico generalista di Rai 1 ha premiato l’equilibrio narrativo trovato dalla serie.

Il successo di Cuori va al di là della fredda contabilità dei numeri – che comunque rinane imprescindibile. La terza stagione si è dimostrata capace di intercettare un bisogno preciso degli spettatori: raccontare un passato recente in grado di parlare ancora al nostro presente. Insomma, il mix di tre generi tipico di Cuori (medical, romantico, period drama) ha dimostrato di funzionare.

Al momento non c’è alcun annuncio ufficiale da parte di Rai Fiction su una possibile quarta stagione di Cuori. I segnali tuttavia lasciano ben sperare, a partire dalla solidità degli indici d’ascolto, segnale di un pubblico fidelizzato. Stesso discorso per l’identità ormai consolidata della serie, sempre imperniata sul centro emotivo di Cuori: la storia d’amore tra Delia e Alberto.

Una parte del cast ha dato la sua disponibilità a proseguire l’esperienza. Cuori 4, se dovesse esserci, potrebbe prendere diverse direzioni possibili. Sul piano romantico, le nozze tra Alberto e Delia possono aprire scenari nuovi: le sfide di una nuova famiglia, la conciliazione tra lavoro e maternità, il rischio di logoramento in un ambiente carico di pressioni.

Alcuni personaggi secondari potrebbero assumere un ruolo più centrale mentre Luciano La Rosa potrebbe trovarsi a pagare il prezzo delle sue scelte di modernizzazione. Insomma, le storie da raccontare alle Molinette non si sono certo esaurite. La messa in cantiere di una quarta stagione sarà legata a strategie industriali e scelte editoriali.