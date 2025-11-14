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Cuori 3, nuova collocazione nel palinsesto Rai: quando va in onda. C’è la data

Quando tornerà in onda la terza stagione della serie medical con la dottoressa Delia Brunello e il dottor Ferraris? Finalmente c’è la data.

di Emiliano Fumaneri
Cuori 3, nuova collocazione nel palinsesto Rai: quando va in onda. C’è la data
14 Novembre 2025 10:00

È tempo per Cuori di tornare a battere. La terza stagione della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari sembrava destinata a essere uno dei prodotti di punta dell’autunno di Rai 1. Tuttavia le cose hanno preso una piega decisamente differente e Cuori 3 ha subito un rinvio. Una disdetta per gli appassionati che da due anni esatti aspettavano il ritorno della serie sul piccolo schermo.

La novità è che l’attesa sta per finire. C’è una data precisa per la messa in onda della nuova stagione di Cuori, ambientata come di consueto all’Ospedale Molinette di Torino. A darla ad Adnkronos è stato il regista della serie che mescola  genere medical, romanticismo e period drama: Riccardo Donna, che ha spiegato anche i motivi che hanno portato allo slittamento di Cuori.

Quando andrà in onda la terza stagione di Cuori

Una data di partenza per Cuori 3 c’è: è quella di domenica 8 febbraio 2026. L’informazione, come da prassi in questi casi, va presa con cautela. Ma la fonte è autorevole: il regista Riccardo Donna che ad Adnkronos ha spiegato che la serie «è pronta, abbiamo fortemente voluto rimandarla rispetto a settembre per fare meglio la post-produzione».

Cuori 3, ha aggiunto il regista, è una «serie vera», realizzata con «garbo e rigore scientifico», che si rivolge a un pubblico trasversale, dagli addetti ai lavori fino ai più piccoli. Appuntamento dunque a domenica 8 febbraio 2026 per il medical drama che andrà in onda per sei prime serate. Donna non esclude neanche la possibilità di una quarta stagione.

Quando va in onda Cuori 3
Cuori 3 andrà in onda l’8 febbraio 2026 (Foto Facebook @”Cuori” – Fanclub) – tvblog.it

Il punto di forza della fiction ambientata nella Torino degli anni Settanta sta come sempre nella sua autenticità e nell’attenzione quasi maniacale al dettaglio medico. «Un po’ sono diventato cardiochirurgo anch’io», confessa scherzando il regista che racconta le «vere e proprie lezioni» servite al cast e alla troupe per familiarizzare con gli attrezzi del mestiere.

Tanto per rendere l’idea: «Per rendere le operazioni a cuore aperto credibili, le mani che si vedono nei dettagli sono di veri chirurghi», rivela Riccardo Donna. Il realismo di Cuori 3 è assicurato poi dalla consulenza di «vecchi infermieri in pensione» e di «un’equipe di medici serissima». Il tutto per dare credibilità al contesto che funge da sfondo alle storie sentimentali.

Il racconto è stato fatto, tiene a sottolineare il regista di Cuori, «con molto garbo, tenendo conto del pubblico familiare della domenica sera». Anche il cast degli attori, in primis Matteo Martari, si è totalmente immerso nella parte. Senza avere la pretesa – o la presunzione – di influenzare l’opinione pubblica su tematiche come il finanziamento alla ricerca medica o la donazione di organi, Donna si dice convinto che la fiction abbia dei meriti importanti.

Cuori 3, una serie tra realismo e sentimento

Cuori, spiega il regista, fa vedere «che cosa c’è dietro a tutta una macchina medica che non funziona da sola, ma perché nei decenni si è sperimentato». Una responsabilità molto sentita per una produzione che entra «senza bussare nelle case della gente, quindi se facciamo una serie sulla medicina non possiamo dire stupidaggini».

Realismo e sentimenti in Cuori 3
Pilar Fogliati sempre grnade protagonista nella parte di Delia Brunello (Foto Facebook @”Cuori” – Fanclub) – tvblog.it

La nuova stagione assisterà a un salto temporale di alcuni anni. Si tratta di una precisa scelta narrativa, puntualizza il regista, per dare «un senso alla ricerca, che ha bisogno di anni per mostrare i suoi sviluppi». Apparirà chiaro che la medicina all’Ospedale Molinette è cambiata. Non mancheranno naturalmente i sentimenti («Quelli, ce ne sono sempre di più»).

Il regista conclude l’intervista lasciando uno spiraglio aperto per un’altra stagione: «Chi può dirlo? Io, se si facesse, ci sarei. E so che anche i nostri protagonisti sono tutti molto affezionati a ‘Cuori’». «La speranza è l’ultima a morire e noi siamo determinati», chiosa nel finale Riccardo Donna lanciando un chiaro messaggio agli appassionati.

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