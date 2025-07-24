Cuori, l’attesa è finita: quando torna l’amatissima fiction targata Rai con Pilar Fogliati

È ufficiale. Il calendario delle nuove fiction Rai di questo autunno 2025 comprende anche la messa in onda di Cuori 3, terza stagione dell’attesissima serie medical di Rai 1 con Pilar Fogliati nei panni della dottoressa Delia Brunello. La fiction ambientata nella Torino degli anni Settanta verrà trasmessa sempre di domenica sera.

Le riprese del terzo capitolo di Cuori si sono concluse a maggio. Confermata nel cast la presenza di Pilar Fogliati e Matteo Martari (Alberto Ferraris), mentre non ci sarà uno dei volti storici delle prime due stagioni: il professor Cesare Corvara, interpretato da Daniele Pecci. Al suo posto troveremo un nuovo primario (l’attore Fausto Maria Sciarappa).

Una new entry d’eccezione nel cast di Cuori 3 è quella di Giulio Scarpati. Il popolare attore romano, celebre per la parte del dottor Lele Martini in Un medico in famiglia, reciterà nella parte di un personaggio ispirato al controverso sensitivo torinese Gustavo Adolfo Rol. Ecco quando andrà in onda la terza stagione di Cuori.

Cuori 3, quando va in onda la fiction medical con Pilar Fogliati

Tra i titoli confermati nella stagione autunnale 2025 spicca la terza stagione di Cuori. La messa in onda è prevista dal prossimo settembre in avanti. La data da segnare sul calendario per gli appassionati della fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari è quella di domenica 21 settembre, quando in prima serata debutterà Cuori 3.

La scorsa stagione di Cuori ha incrociato il cammino di Terra amara. Il duello con l’amatissima soap turca di Canale 5 ha fatto registrare ottimi risultati per Cuori 2 nel prime time domenicale autunnale. La fiction che mescola genere medical, romanticismo e period drama ha ottenuto uno share del 17% e una media di circa 3 milioni di spettatori.

Terra amara si è difesa arrivando a insidiare i numeri di Cuori nella prima serata della domenica, con picchi di 2,6 milioni di spettatori. Ma non ci sarà solo Cuori tra le fiction autunnali di Rai 1. A partire da lunedì 1° dicembre è prevista infatti la messa in onda del remake di Sandokan con protagonista Can Yaman.

Sarà proprio il divo turco, apprezzatissimo nel nostro Paese, a indossare le vesti della Tigre di Mompracem portata al successo da Kabir Bedi. Il remake di Sandokan prevede quattro puntate per quanto riguarda la prima stagione alla quale, molto probabilmente, seguirà anche la seconda.

La serata di martedì, a fare data dal 9 settembre, sarà dedicata invece alla riproposizione di tutti gli episodi dell’iconica serie Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti. Un altro titolo programmato per la stagione autunnale è Balene, la nuova serie con Veronica Pivetti come protagonista. Ispirata al romanzo di Barbara Cappi, la prima stagione di Balene andrà in onda a partire da domenica 2 novembre.

A partire dal 2 ottobre arriva anche la terza stagione di Blanca, mentre per assistere al ritorno della fiction Un Professore con Alessandro Gassmann bisognerà attendere fino al 20 novembre.