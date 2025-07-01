Cuori, nuove puntate: chi arriva nel cast, new entry d’eccezione

La terza stagione di Cuori sta per approdare sul piccolo schermo. Appuntamento al prossimo autunno – probabilmente a fine ottobre – per la messa in onda di Cuori 3. Le riprese della serie medical con Pilar Fogliati e Matteo Martari sono iniziate e terminate a Torino. La nuova stagione promette di conquistare il pubblico come le due precedenti.

Nel frattempo un’anteprima dei 12 episodi di Cuori è stata presentata a Rimini e Riccione durante l’Italian Global Series Festival che ha visto partecipare, oltre a Matteo Martari (l’interprete dei dottor Alberto Ferraris) e alla produttrice di Aurora Tv Benedetta Fabbri, anche la new entry d’eccezione della prossima stagione della serie ambientata negli anni Settanta presso l’ospedale Le Molinette.

Cuori, ha ricordato il vicedirettore Rai Fiction Ivan Carlei, è tante cose insieme. Così come il cuore non è soltanto un organo da curare ma anche la sede dei sentimenti. Un concetto che trova sviluppo nella storia d’amore la dottoressa Delia Brunello (Pilar Fogliati) e il collega Alberto Ferraris. Cuori non è solo una serie che unisce il genere medical a quello romantico. È anche un period drama, uno sceneggiato d’ambientazione storica.

Cuori 3, new entry d’eccezione nel cast

Ispirato alla serie americana The knick, Cuori si basa su una storia italiana che ha dato lustro ai nostri medici, capaci di contribuire in maniera importante alla ricerca. Come accadde durante l’«età dell’oro» della cardiochirurgia a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, quando i chirurghi diventarono delle celebrità e il trapianto di cuore era considerato un’impresa simile, per portata storica, al viaggio sulla luna.

Cuori segue dunque la nascita di questa branca della medicina, stagione dopo stagione. Nel terzo capitolo di questa serie che deve il segreto del suo successo alla capacità di mettere insieme almeno tre generi (medical, romantico, period drama) ci sarà una new entry d’eccezione: Giulio Scarpati, l’interprete noto per il ruolo di Lele Martini nella serie Un medico in famiglia.

Nel suo intervento all’Italian Global Series Festival, l’attore romano si è dilungato sul personaggio interpretato in Cuori 3: Gregorio Fois, un paziente ispirato vagamente al controverso sensitivo torinese Gustavo Adolfo Rol. Fois, ha detto Scarpati, «è un sensitivo che vede le cose, vede in anticipo qualcosa».

Si tratta di «un personaggio di cui abbiamo curato molto il look, cercando di immaginarmi la sua figura», ha spiegato l’attore che ha voluto cogliere l’occasione per tessere l’elogio del set in cui si è mosso dicendosi «veramente sbalordito della scenografia di Cuori, una delle cose più belle che ho mai visto in teatro».

Questo, ha proseguito Scarpati, a conferma «che di maestranze brave noi ce ne abbiamo parecchie». Per Martari quello di Scarpati è «un acquisto come di meglio non si poteva chiedere. Ha portato tanta esperienza e tanta ironia, anche nei momenti in cui non si gira, che sono quelli che viviamo tra di noi».

Giulio Scarpati, chi è il nuovo attore di Cuori

Giulio Scarpati nasce Roma il 20 febbraio 1956. In carriera ha recitato a teatro, in cinema e tv. Dopo il debutto a soli sedici anni con il laboratorio teatrale “Il Vivaio”, l’attore recita con la Cooperativa Teatro G negli anni ’70-’80. Il successo al cinema arriva nel 1994 con Il giudice ragazzino, che gli vale il David di Donatello come miglior attore.

In televisione la popolarità per Scarpati giunge con la parte del dottor Lele Martini nella serie con Lino Banfi Un medico in famiglia (1998–2016). È anche regista teatrale e ha scritto per La Repubblica. Sposato dal 1981 con Nora Venturini, è padre di due figli: Edoardo e Lucia.